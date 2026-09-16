गणेशोत्सव का असली मजा लेना है, तो जरूर एक्सप्लोर करें Delhi के 6 पंडाल; रौनक देखकर ही झूम उठेगा दिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गणेश उत्सव की असली रौनक सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है? अगर हां, तो आपको बता दें कि अब दिल्ली भी बप्पा के स्वागत में किसी से पीछे नहीं रही है। जी हां, 10 दिनों तक चलने वाले विशेष उत्सव में राजधानी की कई जगहों पर खूबसूरत गणेश पंडाल सजाए जाते हैं।

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में हैं और बिल्कुल मुंबई जैसे गणेशोत्सव का अनुभव करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं राजधानी की उन खास जगहों के बारे में, जहां की भव्यता आपका मन मोह लेगी। पीतमपुरा अगर आप बड़े और शानदार आयोजनों के शौकीन हैं, तो पीतमपुरा के नेताजी सुभाष प्लेस का रुख करें। यहां 'लाल बाग का राजा ट्रस्ट दिल्ली' की तरफ से बहुत ही विशाल पंडाल लगाया जाता है। यह दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जहां आप शांति से बप्पा के दर्शन करने के साथ-साथ कई दिलचस्प कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं।

कनॉट प्लेस दिल्ली के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित होने के कारण, कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद श्री गणेश मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव पर यहां एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। इसके अलावा, मंदिर परिसर के आस-पास लगने वाला मेला इस जगह को परिवारों और बच्चों के लिए और भी ज्यादा खास बना देता है।

लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में श्री गणेश सेवा मंडल द्वारा एक बहुत ही भव्य पंडाल स्थापित किया जाता है, जिसे 'दिल्ली का महाराजा' कहा जाता है। यह पंडाल बैंक एन्क्लेव, प्रियदर्शिनी विहार के डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम के पास लगता है।

मयूर विहार फेज-1 पूर्वी दिल्ली का एक और बड़ा और प्रमुख ठिकाना है मयूर विहार फेज-1। यहां श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर समिति की ओर से बहुत ही सुंदर व्यवस्था की जाती है। यहां पूजा-पाठ और दर्शन का इंतजाम इतना सुव्यवस्थित होता है कि दूर-दूर से लोग बिना किसी परेशानी के बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।

रमेश नगर रमेश नगर में सजने वाले पंडाल को 'दिल्ली का राजा' के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भक्ति और उत्साह से भरा वो माहौल पसंद है जहां हर तरफ बस जयकारे गूंज रहे हों, तो यहां जरूर जाएं। उत्सव के दौरान यहां जुटने वाली भक्तों की भीड़ ही इस जगह की लोकप्रियता बयां कर देती है।