डेटिंग ऐप में क्या देखकर Swipe Right करती हैं लड़कियां? समझिए उनकी 'हां' और 'ना' का पूरा साइंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डेटिंग ऐप्स की दुनिया किसी पहेली से कम नहीं है। कई बार आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल एकदम परफेक्ट है- बढ़िया फोटो, अच्छी हाईट और कूल स्टाइल... मगर फिर भी 'मैच' नहीं आ रहे? क्या आप भी सोचते हैं कि लड़कियां आखिर प्रोफाइल में देखती क्या हैं?

बता दें, लड़कियों का 'Right Swipe' करना कोई तुक्का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी काम करती है। चलिए समझते हैं कि उनकी 'हां' और 'ना' का साइंस क्या है। (Image Source: AI-Generated) प्रोफाइल फोटो पहली नजर का जादू कहावत है "फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन," और डेटिंग ऐप्स पर यह सौ प्रतिशत सच है। लड़कियां सबसे पहले आपकी फोटो देखती हैं। ऐसी फोटो लगाएं जो दिखाए कि आप खुशमिजाज इंसान हैं। यानी एक साफ, स्माइल करती हुई तस्वीर जिसमें आपका चेहरा अच्छी तरह दिख रहा हो।

धूप के चश्मे वाली फोटो न लगाएं जिसमें आंखें न दिखें, या फिर जिम की 'मिरर सेल्फी'। याद रखें, वो आपसे बात करना चाहती हैं, आपके बाइसेप्स या फोन के कवर से नहीं। बायो सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं है फोटो देखने के बाद अगर लड़की रूकती है, तो वो पढ़ती है आपका 'Bio'! खाली बायो का मतलब है- बोरिंग इंसान।

सच्चाई और ह्यूमर: लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो खुद पर हंस सकें या जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो। अपनी हॉबीज के बारे में लिखें। अगर आपको कुकिंग पसंद है या गिटार बजाना आता है, तो उसे ज़रूर लिखें। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।

निगेटिविटी से बचें: "नौ ड्रामा प्लीज" या "टाइम पास करने वाले दूर रहें" जैसी बातें लिखने से आप गुस्सैल लगते हैं। इसे अवॉइड करें। ग्रुप फोटो का कन्फ्यूजन डेटिंग ऐप पर क्या आपकी पहली ही फोटो दोस्तों के ग्रुप के साथ है? अगर हां, तो यह गलती न करें। अपनी सोलो फोटो पहले लगाएं। दोस्तों के साथ फोटो बाद में लगाएं यह दिखाने के लिए कि आप सोशल भी हैं।