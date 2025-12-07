Language
    डेटिंग ऐप में क्या देखकर Swipe Right करती हैं लड़कियां? समझिए उनकी 'हां' और 'ना' का पूरा साइंस

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    फोन हाथ में है, उम्मीदें पूरी हैं, आपने अपनी सबसे 'डैशिंग' फोटो भी लगा दी है, लेकिन... नतीजा वही? सन्नाटा! क्या आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपकी प् ...और पढ़ें

    Hero Image

    महिलाओं को डेटिंग प्रोफाइल में क्या पसंद आता है और क्या नहीं? (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डेटिंग ऐप्स की दुनिया किसी पहेली से कम नहीं है। कई बार आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल एकदम परफेक्ट है- बढ़िया फोटो, अच्छी हाईट और कूल स्टाइल... मगर फिर भी 'मैच' नहीं आ रहे? क्या आप भी सोचते हैं कि लड़कियां आखिर प्रोफाइल में देखती क्या हैं?

    बता दें, लड़कियों का 'Right Swipe' करना कोई तुक्का नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी काम करती है। चलिए समझते हैं कि उनकी 'हां' और 'ना' का साइंस क्या है।

    Why Women Swipe Right On Dating Apps

    (Image Source: AI-Generated) 

    प्रोफाइल फोटो

    पहली नजर का जादू कहावत है "फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन," और डेटिंग ऐप्स पर यह सौ प्रतिशत सच है। लड़कियां सबसे पहले आपकी फोटो देखती हैं।

    • ऐसी फोटो लगाएं जो दिखाए कि आप खुशमिजाज इंसान हैं। यानी एक साफ, स्माइल करती हुई तस्वीर जिसमें आपका चेहरा अच्छी तरह दिख रहा हो।
    • धूप के चश्मे वाली फोटो न लगाएं जिसमें आंखें न दिखें, या फिर जिम की 'मिरर सेल्फी'। याद रखें, वो आपसे बात करना चाहती हैं, आपके बाइसेप्स या फोन के कवर से नहीं।

    बायो

    सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं है फोटो देखने के बाद अगर लड़की रूकती है, तो वो पढ़ती है आपका 'Bio'! खाली बायो का मतलब है- बोरिंग इंसान।

    • सच्चाई और ह्यूमर: लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो खुद पर हंस सकें या जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो। अपनी हॉबीज के बारे में लिखें। अगर आपको कुकिंग पसंद है या गिटार बजाना आता है, तो उसे ज़रूर लिखें। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
    • निगेटिविटी से बचें: "नौ ड्रामा प्लीज" या "टाइम पास करने वाले दूर रहें" जैसी बातें लिखने से आप गुस्सैल लगते हैं। इसे अवॉइड करें।

    ग्रुप फोटो का कन्फ्यूजन

    डेटिंग ऐप पर क्या आपकी पहली ही फोटो दोस्तों के ग्रुप के साथ है? अगर हां, तो यह गलती न करें। अपनी सोलो फोटो पहले लगाएं। दोस्तों के साथ फोटो बाद में लगाएं यह दिखाने के लिए कि आप सोशल भी हैं।

    'कूल' नहीं, 'रियल' बनिए

    लड़कियां 'फेक' प्रोफाइल को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। बहुत ज्यादा फिल्टर वाली फोटो या कॉपी-पेस्ट की गई शायरी अब पुरानी हो चुकी है।

    • ईमानदारी: आप जैसे हैं, वैसे दिखें। अगर आप डॉग लवर हैं, तो अपने डॉगी के साथ फोटो डालें। अगर आप घुमक्कड़ हैं, तो पहाड़ों की फोटो डालें। असलियत हमेशा बनावटीपन से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है।

    डेटिंग ऐप का पूरा खेल 'भरोसे' का है। एक लड़की राइट स्वाइप तब करती है जब उसे लगता है कि यह लड़का दिलचस्प भी है और सेफ भी। इसलिए, अगली बार प्रोफाइल अपडेट करते समय हीरो बनने की कोशिश न करें, बस एक अच्छे इंसान की तरह पेश आएं। यकीन मानिए, राइट स्वाइप की लाइन लग जाएगी।

