'मम्मी से पूछकर बताऊंगा...' जानिए कैसे अच्छे-भले रिश्ते में कड़वाहट घोल देती है पति के मुंह से निकली यह लाइन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि वह और उसका हमसफर मिलकर अपनी जिंदगी के फैसले लें। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी नई नवेली गृहस्थी का 'रिमोट कंट्रोल' पूरी तरह से सास के हाथों में हो तो क्या होगा?

घर के पर्दे के रंग से लेकर वीकेंड की ट्रिप तक, अगर हर बात में सिर्फ 'मम्मी की मर्जी' ही चले और पत्नी की राय की कोई अहमियत न हो, तो रिश्ते की नींव का हिलना पूरी तरह से तय है। आइए, डिटेल में जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में।

शादी के बाद भी 'मम्मी की मर्जी' समाज में मां और बेटे का प्यार बहुत गहरा होता है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब शादी के बाद भी बेटे की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से मां के हाथ में ही रहता है। घर में क्या खाना बनेगा, घूमने कहां जाना है, या पैसे कहां खर्च करने हैं- अगर हर बात में सिर्फ सास की ही चले, तो एक पत्नी का परेशान और उदास होना पूरी तरह से लाजमी है।

पति-पत्नी के बीच बढ़ती दूरियां जब दो लोगों के निजी मामलों में कोई तीसरा इंसान बार-बार अपनी राय थोपने लगे, तो रिश्ते की मिठास कड़वाहट में बदलने लगती है। पत्नी को धीरे-धीरे यह लगने लगता है कि इस नए घर में उसकी कोई वैल्यू या अहमियत नहीं है। इसी घुटन की वजह से पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है और उनके बीच का आपसी भरोसा टूटने लगता है।

बीच में पिसता बेचारा पति ऐसे हालात में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति पति की होती है। वह मां के प्यार और पत्नी की उम्मीदों के बीच चक्की की तरह पिसने लगता है, लेकिन शादी के बाद एक पुरुष को यह समझना ही होगा कि अब उसकी जिंदगी में एक और इंसान जुड़ गया है। मां का सम्मान और इज्जत अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी जीवनसाथी के साथ मिलकर अपने घर के फैसले लेना भी उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

समझदारी से तय करें अपने दायरे इस उलझन को सुलझाने का सबसे असरदार तरीका है कि प्यार और इज्जत के साथ एक सीमा या दायरा बनाया जाए। पति को अपनी मां को सम्मान के साथ यह जताना होगा कि अब वह बड़ा हो गया है और अपनी गृहस्थी चला सकता है। वहीं, पत्नी को भी घर में रोज के झगड़े करने के बजाय, अपने पति से इस बारे में खुलकर और बेहद शांति से बात करनी चाहिए।