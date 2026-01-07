आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं या बस तन्हाई से परेशान? इन 4 संकेतों की मदद से जानें इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में 'डेटिंग' शब्द जितना नॉर्मल हो गया है, उससे जुड़ी उलझनें उतनी ही बढ़ गई हैं। डेटिंग ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता और 'हुकअप कल्चर' के बीच अक्सर एक सवाल अक्सर अनदेखा हो जाता है- "क्या आप सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढ रहे हैं?"
यह सवाल जितना आसान दिखता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। अक्सर हम खुद से भी यह सच छिपा जाते हैं कि हम किसी दूसरे की तलाश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद के साथ रहना बोझ लगने लगा है। इसलिए खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि अकेलेपन से भागने के लिए आप डेट नहीं कर रहे।
कैसे जानें इस सवाल का जवाब?
अकेलेपन से बचने के लिए डेटिंग करना आपके खालीपन को कुछ देर के लिए तो भर देता है, लेकिन समस्या की जड़ को ठीक नहीं करता। जब आप अकेलेपन की वजह से किसी को डेट करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी वह व्यक्ति नहीं, बल्कि वह 'अटेंशन' होती है जो वह आपको देता है।
वहीं दूसरी ओर, रिलेशनशिप के लिए तैयार होने का मतलब है कि आप इमोशनल रूप से तैयार हैं। आप किसी और को अपनी जिंदगी में इसलिए चाहते हैं ताकि आप अपनी खुशियां शेयर कर सकें, न कि इसलिए कि कोई दूसरा आकर आपकी उदासी दूर करे।
(Picture Courtesy: Freepik)
कैसे पहचानें कि आप सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए?
- जल्दबाजी- आप बिना सोचे-समझे किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपके लिए 'कौन' से ज्यादा जरूरी 'कोई तो हो' होता है।
- स्टैंडर्ड सेट न करना- आप उन रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर देते हैं जो एक हेल्दी रिश्ते में कभी एक्सेप्ट नहीं होते।
- अटेंशन की चाह- आपको साथी की बातों या पर्सनैलिटी से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि उसने आपको मैसेज किया या नहीं।
- खुद से भागना- आप खाली समय में खुद के साथ रहने से घबराते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए किसी भी रेंडम कॉल या डेट का सहारा लेते हैं।
रिश्ते के लिए तैयार होने के संकेत
- आप खुद के साथ खुश हैं- आपको अब अपनी कंपनी बोरिंग नहीं लगती। आप अकेले मूवी देख सकते हैं या कैफे जा सकते हैं।
- क्लैरिटी- आपको पता है कि आपको पार्टनर में क्या गुण चाहिए और आप समझौते के लिए तैयार नहीं हैं।
- इमोशनल अवेलेबिलिटी- आप पिछले रिश्तों के बोझ से मुक्त हो चुके हैं और नए व्यक्ति को बिना किसी तुलना के अपनाने को तैयार हैं।
- देने की भावना- आप सिर्फ यह नहीं सोच रहे कि आपको क्या मिलेगा, बल्कि आप यह भी जानते हैं कि आप एक रिश्ते में क्या योगदान दे सकते हैं।
इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें?
अगर आपको लगता है कि आप केवल अकेलेपन की वजह से डेटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा रुकें और खुद के लिए समय निकालें। इसे एक अवसर की तरह देखें, जिसमें आपको खुद को बेहतर जानने का मौका मिल रहा है। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, जिम जाना हो या नई भाषा सीखना आदि। साथ ही, पार्टनर ढूंढने से पहले अच्छे दोस्त बनाएं, ताकि आप अपने सारी इमोशनल जरूरतें अपने पार्टनर पर न डालें।
