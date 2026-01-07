आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं या बस तन्हाई से परेशान? इन 4 संकेतों की मदद से जानें इस सवाल का जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में 'डेटिंग' शब्द जितना नॉर्मल हो गया है, उससे जुड़ी उलझनें उतनी ही बढ़ गई हैं। डेटिंग ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता और 'हुकअप कल्चर' के बीच अक्सर एक सवाल अक्सर अनदेखा हो जाता है- "क्या आप सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढ रहे हैं?"

यह सवाल जितना आसान दिखता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। अक्सर हम खुद से भी यह सच छिपा जाते हैं कि हम किसी दूसरे की तलाश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद के साथ रहना बोझ लगने लगा है। इसलिए खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि अकेलेपन से भागने के लिए आप डेट नहीं कर रहे।

कैसे जानें इस सवाल का जवाब? अकेलेपन से बचने के लिए डेटिंग करना आपके खालीपन को कुछ देर के लिए तो भर देता है, लेकिन समस्या की जड़ को ठीक नहीं करता। जब आप अकेलेपन की वजह से किसी को डेट करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी वह व्यक्ति नहीं, बल्कि वह 'अटेंशन' होती है जो वह आपको देता है।

वहीं दूसरी ओर, रिलेशनशिप के लिए तैयार होने का मतलब है कि आप इमोशनल रूप से तैयार हैं। आप किसी और को अपनी जिंदगी में इसलिए चाहते हैं ताकि आप अपनी खुशियां शेयर कर सकें, न कि इसलिए कि कोई दूसरा आकर आपकी उदासी दूर करे।