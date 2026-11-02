खाली कमरे में कुछ बोलते ही क्यों गूंजने लगती है आवाज? साइंस का ये नियम कर देगा आपको भी हैरान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जरा सोचिए, आप एक बिल्कुल नए, खाली घर में कदम रखते हैं और कुछ बोलते हैं। अचानक आपकी ही आवाज लौटकर आपके कानों में गूंजने लगती है, मानो कमरा भी आपसे बात कर रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना फर्नीचर वाले कमरों में ऐसा क्यों होता है?

दरअसल, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, बल्कि फिजिक्स और ध्वनि विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। आइए समझते हैं कि खाली कमरे में आखिर हमारी आवाज को क्या हो जाता है। रोशनी की तरह सफर करती है आवाज नासा का कहना है कि ध्वनि का बर्ताव काफी हद तक रोशनी जैसा ही होता है। जिस तरह एक आईना रोशनी को पलट देता है, ठीक वैसे ही कंक्रीट, कांच या टाइल्स जैसी सख्त दीवारें आवाज के लिए 'सोनिक मिरर' का काम करती हैं। भरे हुए घर में सोफे, कालीन और पर्दों जैसे मुलायम सामान आवाज की ऊर्जा को सोख लेते हैं, लेकिन खाली कमरे में ऐसा कोई सामान नहीं होता, इसलिए आवाज बिना किसी रुकावट के दीवारों से टकराकर लौट आती है।

पिंग-पोंग बॉल की तरह उछलती ध्वनि होल बिल्डिंग डिजाइन गाइड (WBDG) के मुताबिक, हर सामग्री की आवाज सोखने की अपनी एक अलग क्षमता होती है। ईंटों या कंक्रीट जैसी सख्त चीजें अपने ऊपर पड़ने वाली 95 से 99 प्रतिशत तक आवाज को वापस धकेल देती हैं। इसी वजह से खाली जगह में आपकी आवाज एक पिंग-पोंग गेंद की तरह दीवारों के बीच तब तक उछलती रहती है, जब तक कि उसकी ऊर्जा खुद-ब-खुद खत्म न हो जाए।

कमरे में गूंजती आवाज 'इको' नहीं हमें अक्सर लगता है कि हम जो सुन रहे हैं वह 'इको' है, लेकिन विज्ञान में एक साफ गूंज पैदा होने के लिए दीवार का कम से कम 17.2 मीटर दूर होना जरूरी है। छोटे खाली कमरों में ध्वनि तरंगें 0.1 सेकंड से भी कम समय में टकराकर वापस आ जाती हैं। तरंगों के इतनी तेजी से आपस में टकराने की इस प्रक्रिया को 'रिवर्बरेशन' कहते हैं। चूंकि आवाज रोशनी से धीमी चलती है, इसलिए हमारे कान दूर से टकराकर लौटने वाली इस आवाज को आसानी से महसूस कर लेते हैं।