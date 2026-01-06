कहीं आपका बॉस भी तो नहीं कर रहा 'Quiet Firing'? इन 4 संकेतों से पहचानें खतरा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वर्कप्लेस से जुड़े नए ट्रेंड और टर्म्स अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक टर्म आजकल खूब सुनने को मिल रहा है, जिसे Quiet Firing कहते हैं। आपको बता दें कि यह शब्द भले ही नया हो सकता है, लेकिन यह प्रैक्टिस काफी पुरानी है।

जी हां, Quiet Firing आज से शुरू नहीं हुई है, बल्कि काफी समय से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कड़वी सच्चाई बनी हुई है। आज भी कई कंपनियां इसे फॉलो करती हैं। लेकिन सवाल आता है कि Quiet Firing होती क्या है और कर्मचारी पर इसका कैसा असर होता है। आइए जानें इन सवालों के जवाब।

क्या होती है Quiet Firing? वर्कप्लेस पर जरूरी नहीं हर चेतावनी ई-मेल के जरिए या लिखित नोटिस के रूप में आए। कई बार आपके साथ हो रहा व्यवहार भी इस ओर इशारा करता है कि आपको धीरे-धीरे टीम से बाहर किया जा रहा है। जैसे कि आपके भेजे ई-मेल का समय पर जवाब नहीं आता या आपके बिना मीटिंग्स होने लगती हैं या बिना वजह बनाए आपकी जिम्मेदारियों को कम किया जाने लगे, तो इसे महज इत्तेफाक नहीं समझें। इसे कॉर्पोरेट डिक्शनरी में Quiet Firing कहते हैं।