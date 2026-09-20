पौधे की जड़ों में रेंग रही हैं ढेर सारी चींटियां? मिट्टी बदलने की जरूरत नहीं, 3 तरीकों से करें इनका पक्का इलाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पेड़-पौधों में चींटियों की फौज देखकर अक्सर हमें लगता है कि अब गमले की पूरी मिट्टी बदलनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर, मिट्टी बदलना न सिर्फ एक थका देने वाला काम है, बल्कि इससे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचने और उसके सूखने का भी डर रहता है।

अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिना मिट्टी बदले आप इन 3 बेहद आसान तरीकों से चींटियों का जड़ से सफाया कर सकते हैं। (Image Source: AI-Generated) दालचीनी पाउडर का कमाल चींटियों को भगाने के लिए दालचीनी एक बेहद कारगर, सस्ता और सुरक्षित उपाय है। चींटियों को दालचीनी की तेज महक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आपको बस इतना करना है कि एक या दो चम्मच पिसी हुई दालचीनी लें और उसे पौधे की जड़ों के आस-पास की मिट्टी पर अच्छी तरह छिड़क दें। इसकी गंध से चींटियां कुछ ही घंटों में अपना रास्ता बदल लेंगी और गमला छोड़कर भाग जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा।

रसोई की हल्दी से करें चींटियों की छुट्टी हमारे किचन के मसालों के डिब्बे में रखी हल्दी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने में भी मास्टर है। हल्दी के प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण चींटियों को दूर भगाने का काम करते हैं। गमले की मिट्टी की किसी चम्मच या खुरपी से हल्की-सी गुड़ाई करें और उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर मिला दें। आप चाहें तो हल्दी को पानी में घोलकर भी मिट्टी में डाल सकते हैं। यह तरीका पूरी तरह से प्राकृतिक है और मिट्टी को फंगस से भी बचाता है।