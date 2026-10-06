किचन की गैस, टाइल्स और स्लैब पर नहीं जमेगी चिकनाई, रोज की इन छोटी आदतों को बनाएं रूटीन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किचन घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा होता है, इसलिए यहां गंदगी और चिकनाई जमना बहुत आम बात है।खासकर जब रोज तड़का, फ्राई या मसालेदार खाना बनता है, तो तेल की बारीक परत धीरे-धीरे गैस, स्लैब, टाइल्स और चिमनी पर जमने लगती है।

अगर इसे समय पर साफ न किया जाए, तो यह जिद्दी गंदगी बन जाती है जिसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कुछ आसान आदतें डेली अपनाएं, तो किचन की सतहों पर चिकनाई जमने से रोकी जा सकती है—

खाना बनाते समय ढक्कन का इस्तेमाल करें

जब भी सब्जी, दाल या कुछ फ्राई करें, तो बर्तन को ढक्कन से ढककर रखें। इससे तेल के छींटे बाहर नहीं आएंगे और स्लैब व टाइल्स साफ रहेंगे।

एग्जॉस्ट फैन या चिमनी जरूर चलाएं

कुकिंग के समय चिमनी या एग्जॉस्ट फैन ऑन रखने से धुआं और तेल के छोटे कण बाहर निकल जाते हैं और सतहों पर जम नहीं पाते।

तुरंत सफाई करने की आदत डालें

खाना बनाने के तुरंत बाद गैस, स्लैब और आसपास की टाइल्स को गीले कपड़े से पोंछ लें। ताजी चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है।

ज्यादा तेल का इस्तेमाल न करें

खाने में जरूरत से ज्यादा तेल डालने से किचन में चिकनाई ज्यादा फैलती है। कम तेल में खाना बनाना हेल्थ और सफाई दोनों के लिए अच्छा है।

हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करें

सप्ताह में एक दिन गैस स्टोव, टाइल्स, चिमनी और किचन स्लैब को अच्छे से क्लीन करें। इससे जमा चिकनाई हटती रहेगी।

नेचुरल क्लीनर का इस्तेमाल करें

नींबू, सिरका और बेकिंग सोडा चिकनाई हटाने में बहुत असरदार होते हैं। इनसे सफाई करने पर सतहें चमकदार भी बनती हैं।

स्प्लैश गार्ड लगाएं

गैस के पीछे स्प्लैश गार्ड लगाने से तेल सीधे दीवार पर नहीं जाता और दीवारें साफ रहती हैं।

डेली रात में सूखे कपड़े से पोंछें

दिन खत्म होने से पहले किचन स्लैब और गैस के आसपास सूखे या हल्के गीले कपड़े से पोंछ दें। इससे चिकनाई जमने का मौका ही नहीं मिलेगा।

अगर आप इन छोटी-छोटी आदतों को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें, तो किचन हमेशा साफ, चमकदार और हाइजीनिक बना रहेगा। साथ ही आपको बार-बार मेहनत करके जिद्दी चिकनाई साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।