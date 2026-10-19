'हाथ कंगन को आरसी क्या' तो सुना होगा, लेकिन नहीं पता होगा इस शब्द का असली मतलब! रानियों से जुड़ा है कनेक्शन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कई मजेदार कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक बेहद मशहूर कहावत है- "हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या।"

बचपन से हम अपने घर के बड़ों से यह सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 'आरसी' का असली मतलब क्या होता है? आइए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी जानते हैं।

क्या है इस कहावत का मतलब?

इस पूरी कहावत का सीधा-सा अर्थ है- "प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।" यानी जो बात बिल्कुल सच है और हमारी आंखों के सामने हो रही है, उसे साबित करने के लिए किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं पड़ती।

आखिर क्या होती है ये 'आरसी'? अब सवाल आता है कि आखिर 'आरसी' क्या है? दरअसल, पुराने समय में 'आरसी' का मतलब शीशा या दर्पण हुआ करता था। उस जमाने में रानियां अपने हाथ के अंगूठे में एक खास तरह की अंगूठी पहना करती थीं। इस अंगूठी में एक छोटा-सा शीशा जड़ा होता था, जिसमें वे अपना चेहरा या श्रृंगार देख सकती थीं। इसी शीशे वाली अंगूठी को आरसी कहा जाता था।

कंगन और शीशे का दिलचस्प कनेक्शन कहावत का मतलब यह है कि अगर आपने अपने हाथ की कलाई में कोई कंगन पहना है, तो उसे देखने के लिए आपको अंगूठे वाले शीशे, यानी आरसी में झांकने की क्या जरूरत है? उसे तो आप सीधे अपनी आंखों से ही देख सकते हैं।