लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की संस्कृति वहां के लोक नृत्यों और लोकगीतों में नजर आती है। ऐसा ही एक लोक नृत्य है भगोरिया। ये नृत्य मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय से जुड़ा है और उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है।

इस नृत्य मध्य प्रदेश की भील और भिलाल जनजातियों से जुड़ा है और इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। ये नृत्य बहुत ही खास होता है और खास मौके पर ही किया जाता है। आइए जानें मध्य प्रदेश के भगोरिया नृत्य के बारे में।

क्या है भगोरिया नृत्य? भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश के भगोरिया उत्सव या भगोरिया हाट से जुड़ा है। इस दौरान भील और भिलाल जनजातियों के युवक और युवतियां रंग-बिरंगे कपड़ें और चांदी के भारी गहने पहनकर एक साथ समूह में नृत्य करते हैं।

इसे कब किया जाता है? भगोरिया नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है, वो भी होलिका दहन से एक सप्ताह पहले। सात दिनों तक चलने वाला ये आयोजन, अलग-अलग गांवों में साप्ताहिक हाट की तरह मनाया जाता है। ये समय फसल की कटाई का होता है। फसलों की कटाई की खुशी और प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए भील और भिलाल जनजाति के लोग भगोरिया उत्सव और नृत्य करते हैं।

क्या है भगोरिया नृत्य की खासियत? भगोरिया हाट सिर्फ फसल की कटाई की खुशी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इस उत्सव में अविवाहित युवक और युवतियां अपने जीवनसाथी भी चुन सकते हैं। अगर किसी युवक को कोई युवती पसंद आई है, तो वह उसके गाल पर गुलाल लगा सकता है। अगर युवती भी उसके गाल पर गुलाल लगा दे, तो वो एक साथ भाग सकते हैं और बाद में परिवार उनकी रीति-रिवाज से शादी करवा देता है। इसी से भगोरिया नृत्य का नाम भी निकला है, जिसका मतलब होता है भागना।