कुत्ते को नहलाते हैं लेकिन ये काम भूल जाते हैं? ग्रूमिंग में सिर्फ बाथ नहीं, ये चीजें भी हैं जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ लोग शौक में या देखादेखी में पेट्स पाल लेते हैं, पर उनकी केयर की बात आने पर चीजों को अनदेखा करते जाते हैं। जबकि जिस तरह हमें अपनी अच्छी सेहत के लिए देखभाल की जरूरत है, उसी तरह इन बेजुबान जानवरों को भी खास केयर चाहिए।

ऐसे में अगर आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों कुत्तों के लिए ग्रूमिंग जरूरी है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कुत्तों की ग्रूमिंग का क्या है मतलब? ऐसा बिल्कुल भी न सोचें कि ग्रूमिंग का मतलब पेट्स को नहलाना या उनके बाल कटवाना है। दरअसल, ग्रूमिंग में उनकी पूरी बॉडी की देखभाल से जुड़ी चीजें शामिल होती हैं, जैसे- हेयर ट्रिमिंग, त्वचा की देखभाल, नाखून काटना, कान साफ करना और दांतों की सफाई।

ग्रूमिंग क्यों है जरूरी कुत्तों के बाल अगर उलझे हुए हो, नाखून और दांत गंदे हो और त्वचा पर गंदगी जमा हो तो इससे उनमें खुजली और फंगल इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है। वहीं, नियमित रूप से कान की सफाई न किए जाने पर बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में ग्रूमिंग इन सभी से कुत्तों की सुरक्षा कर उनकी सेहत का ख्याल रखती है।