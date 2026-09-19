Salary Hike के बाद भी अकाउंट रहता है खाली? ये 5 आदतें बन रही हैं सबसे बड़ी वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने खुद का घर लेने या अपने बच्चे को अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने का सपना देखा है, आप विदेश की सैर के सपने सालों से संजोए बैठे हैं लेकिन लाइफस्टाइल क्रीप उन सपनों के आड़े आ रही है। ऐसे में किन तरीकों से आप इस आदत से बच सकते हैं, आइए जानते हैं।

लाइफस्टाइल क्रीप क्या होती है? यदि नौकरी में सैलरी हाइक, बोनस मिलने पर आप अपने खर्च के पुराने तरीकों पर टिके रहने की बजाय उन पैसों को खर्च करने के तरीके ढूंढने लगते हैं तो उसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। अब आपके पास पहले से ज्यादा पैसे हैं लेकिन बचत नहीं हो रही होती है।