जीभ और नाखून का ये एक रंग खोल देगा पोल! तुरंत चेक करें कहीं शरीर में खून खत्म तो नहीं हो रहा?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल कई लोग थोड़ी सी थकान, सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज होने पर इसे दिल की बीमारी समझ लेते हैं, जबकि कई बार इसकी असली वजह शरीर में खून की कमी मतलब एनीमिया होती है।

खून की कमी एक आम समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। समय रहते इसके लक्षण पहचान लिए जाएं तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खून की कमी के संकेतों को समझें और समय पर जांच करवाएं।यहां इस विषय पर विशेष जानकारी दी गई है आइए जानें