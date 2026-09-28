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जीभ और नाखून का ये एक रंग खोल देगा पोल! तुरंत चेक करें कहीं शरीर में खून खत्म तो नहीं हो रहा?

By Meenakshi NaiduEdited By: Shweta Chauhan
Published: Mon, 28 Sep 2026 08:00 PM (IST)

कई बार थकान, सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज होना शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया का संकेत हो सकता है।

एनीमिया महिलाओं और बच्चों में आम समस्या (Image Source: AI Generated)

एनीमिया महिलाओं और बच्चों में आम समस्या (Image Source: AI Generated)

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समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल कई लोग थोड़ी सी थकान, सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज होने पर इसे दिल की बीमारी समझ लेते हैं, जबकि कई बार इसकी असली वजह शरीर में खून की कमी मतलब एनीमिया होती है। 

खून की कमी एक आम समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। समय रहते इसके लक्षण पहचान लिए जाएं तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खून की कमी के संकेतों को समझें और समय पर जांच करवाएं।यहां इस विषय पर विशेष जानकारी दी गई है आइए जानें  

खून की कमी के लक्षण 

  1. हर समय थकान रहना – थोड़ा सा काम करने पर भी थकान महसूस होना खून की कमी का संकेत हो सकता है।

  2. सांस फूलना – सीढ़ियां चढ़ते समय या तेज चलने पर सांस जल्दी फूलना।

  3. दिल की धड़कन तेज होना – कई लोग इसे हार्ट प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जबकि यह एनीमिया का लक्षण भी हो सकता है।

  4. चेहरे पर पीलापन – चेहरा, होंठ और आंखों के नीचे सफेदी दिखना।

  5. चक्कर आना – अचानक खड़े होने पर चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना।

  6. हाथ-पैर ठंडे रहना – शरीर में खून की कमी से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है।

खून की कमी का पता लगाने के तरीके

  • ब्लड टेस्ट (Hb टेस्ट) – खून की कमी का सबसे आसान और सही तरीका हीमोग्लोबिन टेस्ट है।

  • आंखों की जांच – आंखों की निचली पलकों को नीचे खींचकर देखें, अगर वह सफेद दिखे तो खून की कमी हो सकती है।

  • नाखूनों की जांच – नाखून बहुत ज्यादा सफेद या जल्दी टूटने लगें तो यह भी संकेत है।

  • जीभ की जांच – जीभ का रंग बहुत हल्का या सफेद दिखना भी एनीमिया का संकेत है।

  • बाल झड़ना – अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ना भी खून की कमी से जुड़ा हो सकता है।

खून की कमी से बचने के उपाय

डेली हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी जरूर खाएं। ऐसे ही गुड़ और चना खून बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, और अनार, चुकंदर, सेब जैसे फल को भी अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। ध्यान रखें खाना खाने के बाद चाय या कॉफी तुरंत न पिएं, इससे आयरन का अवशोषण कम होता है। 

हो सके तो डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट लें। सही खान-पान और समय पर इलाज से खून की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है।

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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।