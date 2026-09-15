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सुबह उठते ही मुंह में आता है अजीब-सा स्वाद? सिर्फ रात का खाना नहीं, ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
Published: Tue, 15 Sep 2026 07:00 AM (IST)

सुबह के वक्त मुंह का स्वाद खराब होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, सिर्फ रात का खाना ही नहीं।

सुबह उठते ही मुंह में अजीब स्वाद क्यों आता है? (Image Source: AI-Generated)

सुबह उठते ही मुंह में अजीब स्वाद क्यों आता है? (Image Source: AI-Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत एक ताजी मुस्कान और गरमागरम चाय के साथ होनी चाहिए, लेकिन कई बार नींद खुलते ही मुंह में एक अजीब-सा कड़वा या बासी स्वाद महसूस होता है।

हम अक्सर इसके लिए पिछली रात खाए गए भारी खाने, प्याज या लहसुन को दोष देकर बात खत्म कर देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है? जी हां, रात के खाने के अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो इस खराब स्वाद के पीछे छिपे होते हैं।

लार का कम बनना

दिन भर हमारे मुंह में लार बनती रहती है, जो एक नेचुरल माउथवॉश का काम करती है। यह मुंह के बैक्टीरिया और खाने के कणों को धोती रहती है। हालांकि, रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो लार बनना लगभग बंद हो जाता है। इसी सूखेपन का फायदा उठाकर मुंह में मौजूद बैक्टीरिया रात भर तेजी से पनपते हैं, और वे ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जिनसे सुबह मुंह का स्वाद अजीब हो जाता है।

मुंह खोलकर सोना या खर्राटे लेना

अगर आपको सोते समय नाक के बजाय मुंह से सांस लेने की आदत है या आप खर्राटे लेते हैं, तो आपका मुंह रात में और भी ज्यादा सूख जाता है। हवा के लगातार मुंह से अंदर-बाहर होने से मुंह की बची-खुची नमी भी उड़ जाती है। मुंह जितना ज्यादा सूखेगा, बैक्टीरिया उतने ही ज्यादा एक्टिव होंगे और स्वाद उतना ही खराब होगा।

एसिड रिफ्लक्स की समस्या

कई बार जब हम लेटकर सोते हैं, तो हमारे पेट का एसिड वापस भोजन नली के जरिए गले और मुंह तक आ जाता है। इसे मेडिकल भाषा में 'एसिड रिफ्लक्स' कहते हैं। यह अक्सर उन लोगों को होता है जिन्हें गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है। इस एसिड की वजह से सुबह उठने पर मुंह का स्वाद खट्टा या कड़वा महसूस होता है।

शरीर में पानी की कमी

अगर आप दिन भर में या सोने से कुछ देर पहले पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो आपका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। पानी की कमी का सीधा असर मुंह की नमी पर पड़ता है। पानी कम होने की वजह से शरीर लार नहीं बना पाता और खराब स्वाद पैदा करने वाले कीटाणुओं को मुंह में घर बनाने का खुला मौका मिल जाता है।

जीभ की ठीक से सफाई न होना

हममें से ज्यादातर लोग दांत तो रोज अच्छे से ब्रश करते हैं, लेकिन जीभ को साफ करना भूल जाते हैं। हमारी जीभ की सतह हल्की खुरदरी होती है, जहां बैक्टीरिया और पुरानी कोशिकाओं की एक पूरी परत जमा हो जाती है। रात भर में यही परत मुंह के स्वाद को पूरी तरह से बिगाड़ देती है।

इससे बचने के लिए कोशिश करें कि रात को सोने से पहले दांतों के साथ-साथ अपनी जीभ जरूर साफ करें और दिन भर भरपूर पानी पिएं।

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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।