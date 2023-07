Green Tea Bad Effects: ऐसे ग्रीन टी पीना हो सकता है सेहत के लिए हानिकारक, आप भी पीते हैं तो हो जाएं सावधान!

Side Effects Of Green Tea तेजी से बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोग कई समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इन दिनों ज्यादातर लोग बढ़ते वजन से परेशान है। ऐसे में वजन कम करने के लिए लोग ग्रीन टी पीने लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही इसे पीने का सही तरीका जानते हैं। अगर आप भी इसे पीते समय ये गलतियां करते हैं तो आज ही इसे सुधार लें।

फायदा ही नहीं नुकसान भी पहुंचा सकती है ग्रीन टी

