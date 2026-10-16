किसी जगह को याद कर भी उसकी तस्वीर नहीं देख पाते? तो हो सकता है अफैंटेशिया का संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपके सामने कोई सेब का नाम लेता है तो सबसे पहले उसकी एक इमेज दिमाग में बन जाती है, उसका रंग, आकार सब नजर आने लगता है, जबकि वह सामने नहीं होता। लेकिन अफैंटेशिया में लोग ऐसा नहीं कर पाते। यह कोई बीमारी या दिमागी समस्या नहीं। दरअसल यह ब्रेन के काम करने का एक अलग तरीका है। इस आर्टिकल में हम अफैंटेशिया से जुड़े थोड़े और रोचक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे।

क्या है अफैंटेशिया? इसमें ब्रेन सोचने या किसी चीज की कल्पना करते समय मेंटल इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करता। यह कोई डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि दिमाग के काम करने का तरीका है। जैसे कोई बाएं हाथ से काम करता है तो कोई दाएं हाथ से।

कितने तरह का होता है? कं जेनिटल अफैंटेशिया: यह जन्मजात होता है। इसमें कोई कभी भी मेंटल इमेज नहीं बन पाती है।

एक्वायर्ड अफैंटेशिया: कई बार ब्रेन इंजुरी, ट्रॉमा या फिर किसी बीमारी की वजह से अफैंटेशिया का प्रभाव हो सकता है। इसे ही एक्वायर्ड अफैंटेशिया कहते हैं।

कम्प्लीट अफैंटेशिया: इसमें किसी भी तरह की मेंटल इमेज नहीं बनती।

पार्शियल अफैंटेशिया: इस टाइप के अफैंटेशिया में किसी वस्तु की एक धुंधली या टूटी-फूटी इमेज दिमाग में बनती है। क्या कारण है? एक्सपर्ट्स अफैंटेशिया होने के सही कारणों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं, लेकिन इन वजहों से अफैंटेशिया का प्रभाव हो सकता है: