क्या आपके भी चावल हलवा बन जाते हैं? पानी कम-ज्यादा होना ही नहीं, इस एक गलती से बिगड़ता है सारा खेल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि खिले-खिले चावल बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस चावल लो, पानी डालो और गैस पर चढ़ा दो। मगर असली निराशा तब होती है जब कुकर या पतीले का ढक्कन खोलने पर खिले हुए चावल की जगह चिपचिपा 'हलवा' नजर आता है।

ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा पानी कम या ज्यादा होने की वजह से हुआ है। हम पानी का नाप एकदम सही रखते हैं, फिर भी चावल आपस में चिपक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में, पानी के अलावा एक और छोटी सी गलती है जो आपके चावलों का पूरा स्वाद और रूप बिगाड़ देती है।

लोगों से अक्सर हो जाती है ये गलती वह सबसे बड़ी गलती है- चावलों का स्टार्च ठीक से ना निकालना और पकते समय उन्हें बार-बार चलाना। जी हां। जब हम जल्दी-बाजी में चावलों को सिर्फ एक बार पानी से धोकर पकने रख देते हैं, तो उनके ऊपर चिपका स्टार्च वहीं रह जाता है। पकते समय यही स्टार्च गोंद का काम करता है और चावलों को आपस में चिपका कर बिल्कुल हलवा बना देता है। इसके अलावा, कई लोगों की आदत होती है कि वो उबलते हुए चावल में बार-बार चम्मच चलाते हैं। इससे चावल के कच्चे दाने बीच से टूट जाते हैं और उनका अंदरूनी स्टार्च भी बाहर आ जाता है, जिससे चिपचिपाहट और बढ़ जाती है।