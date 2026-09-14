इस गणेश चतुर्थी बप्पा को लगाना चाहते हैं बेसन के लड्डू का भोग? यहां पढ़ें सबसे आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी पर बप्पा को खुश करने के लिए हम सभी उनके पसंदीदा पकवान बनाते हैं। बता दें, मोदक के अलावा, भगवान गणेश को बेसन के लड्डू भी बेहद प्रिय हैं (Ganesh Chaturthi Bhog)।

बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बेहतर है कि इस बार आप घर पर ही अपने हाथों से शुद्ध और स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनाएं। कई लोगों को लगता है कि एकदम हलवाई जैसे दानेदार बेसन के लड्डू बनाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि, यकीन मानिए, अगर आप सही तरीका अपनाएं तो यह बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे सिंपल रेसिपी, जिससे पहली बार में ही आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे।