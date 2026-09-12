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इस बार मोदक के साथ प्रसाद में शामिल करें सूजी का 'केसर शीरा', नोट कर लें इसकी आसान रेसिपी

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Sat, 12 Sep 2026 05:00 PM (IST)

गणेश चतुर्थी पर बप्पा को भोग लगाने के लिए केसर शीरा बना सकते हैं। ये भोग बहुत कम समय में तैयार हो जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है।

कैसे बनाएं केसर शीरा? (AI Generated Image)

कैसे बनाएं केसर शीरा? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी का त्योहार 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस त्योहार में लोग घरों में बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और पानी में मूर्ति का विर्सजन करते हैं। गणेश जी का सबसे प्रिय भोग मोदक और लड्डू माने जाते हैं। इस त्योहार पर तरह-तरह के मोदक बनाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ आप और भी कई चीजों का भोग बप्पा के लिए बना सकते हैं, जैसे केसर शीरा। 

केसर शीरा सूजी से बनता है और इसका शुद्ध देसी घी का स्वाद व खुशबू बहुत मजेदार होती है। प्रसाद के रूप में इसे खाने का मजा और भी दोगुना हो जाता है। अच्छी बात ये है कि इसे बनाना काफी आसान होता है। इसलिए बिना ज्यादा मेहनत किए आप बप्पा के लिए स्वादिष्ट भोग बना सकते हैं। आइए जानें केसर शीरा बनाने की रेसिपी। 


केसर शीरा रेसिपी

कुल समय : 30 mins
तैयारी का समय : 5 mins
पकाने का समय :25 mins
कोर्स : Desserts
कैलोरी : 300
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

केसर शीरा बनाने के लिए सामग्री:

  • सूजी- 1 कप
  • देसी घी- 3/4 कप
  • चीनी- 3/4 कप
  • दूध- 2 कप
  • केसर- 15-20 धागे
  • हरी इलायची पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • काजू- 10-12
  • बादाम- 10-12
  • किशमिश- 1 बड़ा चम्मच

केसर शीरा बनाने की विधि:

1

सबसे पहले दूध को हल्का गर्म करें और उसमें केसर के धागे डालकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे केसर का रंग और खुशबू दूध में समा जाएंगे।

2

अब गैस पर एक कड़ाही में एक चम्मच घी गर्म करें और उसमें कटे हुए काजू और बादाम डालकर भून लें और उन्हें एक प्लेट में निकालकर रख लें। ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स जले नहीं।

3

अब उसी कड़ाही में बचा हुआ घी डालें और गर्म होने पर सूजी मिलाएं। आंच को धीमा रखते हुए सूजी को लगातार चलाते हुए भूनें।

4

जब सूजी से हल्की खुशबू आने लगे और उसका रंग हल्का गोल्डन हो जाए, तब इसमें केसर वाला गर्म दूध धीरे-धीरे डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न बनें।

5

कुछ ही मिनटों में सूजी सारा दूध सोख लेगी और फूलने लगेगी। सूजी को दो मिनट तक पकने दें और चलाते रहें, ताकि सूजी अच्छी तरह पक जाए।

6

इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और तले हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएं।

7

जैसे-जैसे चीनी पिघलेगी शीरा थोड़ा पतला होने लगेगा। इसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब शीरा कड़ाही के किनारे छोड़ने लगेगा।

8

इसके बाद गैस बंद कर दें और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से शीरा को गार्निश करें और बप्पा को भोग लगाएं।