इस सीक्रेट ट्रिक से घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसे हनी चिली पोटेटो, बनेंगे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी

1 सबसे पहले आलू को छीलकर फ्रेंच फ्राइज की तरह लंबा-लंबा काट लें और इन्हें 5-7 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें।

2 इसके बाद आलू को पानी से निकालकर पेपर टावल या किसी सूती कपड़े पर अच्छी तरह सुखा लें।

3 अब एक बड़े बर्तन में आलू लें और इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, मैदा, थोड़ा-सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडकर डालकर अच्छी तरह मिला लें।

4 अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें आलू को क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लें। इन्हें एक बार हल्का फ्राई करके निकाल लें और फिर तेज गर्म तेल में दोबाला कुछ सेकंड के लिए फ्राई करें।

5 इसके बाद एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गर्म करें और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर कुछ सेकंड के लिए भूनें।

6 अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च डालें और इन्हें तेज आंच पर 1-2 मिनट के लिए भूनें ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे।

7 अब आंच को धीमा करें और इसमें टोमैटो केचप, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

8 अब इस सॉस में कॉर्नफ्लोर स्लरी डालें और लगातार चलाते रहें, जब तक सॉस गाढ़ी न हो जाएं। इसके बाद आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और इसमें शहद मिलाएं।

9 इसके बाद फ्राई किए हुए आलू को इस सॉस में डालें और जल्दी-जल्दी टॉस करें, ताकि सॉस की कोटिंग सभी पीसेस पर हो जाए।