इस सीक्रेट ट्रिक से घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसे हनी चिली पोटेटो, बनेंगे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी
हनी चिली पोटेटो स्वाद में लाजवाब होते हैं। इस डिश को घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हनी चिली पोटेटो का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। ये इंडो-चाइनीज डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को काफी पसंद आता है। क्रिस्पी आलू पर तीखी सॉस और शहर की हल्की मिठास इस डिश को लाजवाब स्वाद देते हैं।
अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और टेस्टी हनी चिली पोटेटो बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी आसान रेसिपी।