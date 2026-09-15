तेल में पूड़ी डालते ही फूलने की बजाय बैठ जाती है? हलवाइयों वाली इस ट्रिक से बनेंगी एकदम परफेक्ट
क्या आपकी पूड़ियां भी तेल में जाते ही सिकुड़ जाती हैं या बहुत तेल सोख लेती हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बड़े चाव से पूड़ी बनाने रसोई में जाते हैं, लेकिन तेल में जाते ही वह फूलने के बजाय सिकुड़ कर बैठ जाती है? या फिर वह इतना तेल सोख लेती है कि खाने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है? अगर हां, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं।
परफेक्ट, गोल-मटोल और गुब्बारे जैसी फूली हुई पूड़ियां बनाना एक कला है। आज हम आपके लिए हलवाइयों की वो खास ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिनसे आपकी हर एक पूड़ी एकदम परफेक्ट और करारी बनेगी।
आटा गूंथते समय रखें यह ध्यान
पूड़ी का आटा कभी भी रोटी के आटे जैसा मुलायम नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा थोड़ा सख्त गूंथें। आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा पिघला हुआ घी या तेल जरूर डालें। इसके बाद आटे को गीले सूती कपड़े से ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें।
क्रिस्पी पूड़ी के लिए सूजी का यूज
क्या आपने कभी सोचा है कि शादियों या हलवाइयों की पूड़ी ठंडी होने के बाद भी फूली हुई कैसे रहती है? इसका राज है सूजी। गेहूं के आटे में एक या दो चम्मच बारीक सूजी मिला देने से पूड़ियां न सिर्फ क्रिस्पी बनती हैं, बल्कि लंबे समय तक पिचकती नहीं हैं।
तेल का सही तापमान है सबसे जरूरी
पूड़ी के न फूलने और नीचे बैठ जाने का सबसे बड़ा कारण है- ठंडा तेल। पूड़ी तलने के लिए तेल एकदम तेज गर्म होना चाहिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तभी उसमें पूड़ी डालें। तेल में जाते ही पूड़ी तुरंत तैरकर ऊपर आ जानी चाहिए। जैसे ही पूड़ी ऊपर आए, उसे कलछी से किनारों से हल्का-हल्का दबाएं, वह तुरंत गुब्बारे की तरह फूल जाएगी।
बेलने का सही तरीका
पूड़ी बेलते समय कभी भी सूखे आटे का इस्तेमाल न करें। सूखा आटा तेल में जल जाता है और पूड़ी का रंग खराब कर देता है। बेलने के लिए हमेशा चकले और बेलन पर हल्का-सा तेल लगा लें। ध्यान रखें कि पूड़ी सब तरफ से बराबर बेली गई हो, बीच में से पतली और किनारों से मोटी पूड़ी कभी नहीं फूलती है।
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