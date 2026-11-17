1 सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें नमक, अजवाइन और मोयन के लिए घी या तेल डालें और अच्छी तरह मसलकर मिला लें।

2 जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे, तो थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें और गीले सूती कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रख दें ताकि यह अच्छी तरह सेट हो जाए।

3 जब तक आटा सेट हो रहा है, एक बाउल में चने का सत्तू लें और इसमें बारीक कटा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, कलौंजी और नमक डालें।

4 अब इसमें आम के अचार का मसाला, नींबू का रस और कच्चा सरसों का तेल मिलाएं और सभी सामग्रियों को हाथों से अच्छी तरह मिलाएं।

5 जब आटा सेट हो जाए, तो एक बार फिर से उसे मसल लें और उसकी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को उंगलियों की मदद से कटोरी का आकार दें और इसके बीच में 1.5-2 चम्मच सत्तू की स्टफिंग भरें।

6 अब किनारों को ऊपर उठाते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह बंद कर दें और एक्स्ट्रा आटा निकाल दें। इसके बाद हथेली से हल्का दबाकर इसे चपटा करें और बेलन की मदद से हल्के हाथ से छोटी पूरी के आकार में बेल लें।

7 अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और तैयार कचौड़ियों को कड़ाही में डालें और धीमी से मध्यम आंच पर तलें।