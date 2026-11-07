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न होगी गले में खराश न हाथों में खुजली, बस इस आसान और सही तरीके से दिवाली पर बनाएं 'सूरन की सब्जी'

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Sat, 07 Nov 2026 07:00 PM (IST)

दीवाली के त्योहार पर बिहार में सूरन की सब्जी बनाने की परंपरा है।

कैसे बनाएं सूरन की सब्जी? (AI Generated Image)

कैसे बनाएं सूरन की सब्जी? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार दीयों के साथ-साथ खान-पान का भी है। इस दिन घरों में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनती हैं। उत्तर भारत में, खासकर बिहार में, इस दिन खासतौर से जिमीकंद, जिसे सूरन भी कहते हैं, की सब्जी जरूर बनती है।

ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूरन की सब्जी खाना शुभ होता है। इसलिए अगर आप भी दीवाली के दिन सूरन की सब्जी बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। आइए जानें सूरन की सब्जी बनाने की रेसिपी। 

सूरन की सब्जी रेसिपी

कुल समय : 50 mins
तैयारी का समय : 15 mins
पकाने का समय :35 mins
कोर्स : Main Course
कैलोरी :
सर्विंग : 4 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

सूरन की सब्जी बनाने के लिए सामग्री:

  • जिमीकंद (सूरन)- 500 ग्राम
  • प्याज- 2
  • टमाटर- 2
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
  • हरी मिर्च- 2-3
  • सरसों का तेल या घी- जरूरत के अनुसार
  • नींबू का रस- 1 छोटा चम्मच
  • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ
  • हींग- 1/4 छोटा चम्मच
  • जीरा- 1 छोटा चम्मच
  • हल्दी पाउडर- 1 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1-1.5 छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर- 2 छोटे चम्मच
  • गरम मसाला- 1 छोटा चम्मच
  • कसूरी मेथी- 1 बड़ा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार

सूरन की सब्जी बनाने की विधि:

1

सबसे पहले जिमीकंद काटते समय हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, क्योंकि इससे हाथों में खुजली नहीं होती है। जिमीकंद के छिलके उतारकर उसे चौकोर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें।

2

अब इन्हें पानी में थोड़ा सा नमक और नींबू का रस डालकर एक सीटी आने तक कुकर में उबाल लें। उबलने के बाद पानी निकाल लें और टुकड़ों को थोड़ा सूखा लें।

3

इसके बाद एक कड़ाही में तेल या घी गर्म करें और उबले हुए जिमीकंद के टुकड़ों को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर लें।

4

अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। ऐसा करने से जिमीकंद का कच्चापन और खुजली पूरी तरह खत्म हो जाती है।

5

इसके बाद कड़ाही में से एक्स्ट्रा तेल निकालकर लगभग 2 बड़े चम्मच तेल रहने दें और इसमें हींग और जीरा डालें। जीरा चटकने के बाद बारीक कटा प्याज या प्याज का पेस्ट डालें।

6

प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च डालकर 1-2 मिनट और भूनें।

7

अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें। मसालों को जलने से बचाने के लिए 2 चम्मच पानी मिलाएं और तेल छोड़ने तक अच्छी तरह भूनें।

8

इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालें और तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ दे।

9

अब इसमें कसूरी मेथी और स्वादानुसार नमक मिलाएं और मसाले में फ्राई किए हुए जिमीकंद के टुकड़े डालें और हल्के हाथों से मिलाएं।

10

ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें लगभग आधा कप गर्म पानी मिलाएं और कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकने दें, ताकि जिमीकंद सारे रसों को अच्छी तरह सोख ले।

11

लास्ट में गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। जिमीकंद की सब्जी बनकर तैयार है।

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