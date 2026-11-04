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ना चाशनी बिगड़ने का डर, ना कोई झंझट; इस दिवाली घर पर इस रेसिपी से बनाएं एकदम बाजार जैसी 'काजू कतली'

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Wed, 04 Nov 2026 07:30 PM (IST)

दीवाली के लिए आप घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से काजू कतली बना सकते हैं।

घर पर कैसे बनाएं काजू कतली? (AI Generated Image)

घर पर कैसे बनाएं काजू कतली? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है और मिठाइयों की बात करें, तो काजू कतली का नाम लेना जरूरी है। हालांकि, दीवाली के समय बाजार से मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट का डर रहता है। ऐसे में अगर घर पर दीवाली की मिठाई बनाई जाए, तो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा।

आप चाहें, तो घर पर शुद्ध और स्वादिष्ट काजू कतली बना सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि बाजार जैसी काजू कतली घर पर बनाना मुश्किल है, लेकिन सही रेसिपी की मदद से इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। आइए जानें काजू कतली बनाने की रेसिपी।  

काजू कतली रेसिपी

कुल समय : 30 mins
तैयारी का समय : 15 mins
पकाने का समय :15 mins
कोर्स : Desserts
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

काजू कतली बनाने के लिए सामग्री:

  • काजू- 2 कप
  • चीनी- 1 कप
  • पानी- आधा कप
  • शुद्ध घी- 1 छोटा चम्मच
  • इलायची पाउडर- आधा छोटा चम्मच
  • चांदी का वर्क- सजावट के लिए

काजू कतली बनाने की विधि:

1

सबसे पहले काजू को एक मिक्सी जार में रुक-रुककर पीस लें, ताकि काजू अपना तेल न छोड़े।

2

अब इस काजू पाउडर को एक छन्नी से छानकर एक प्लेट में रख लें।

3

इसके बाद एक कड़ाही में एक कप चीनी और आधा कप पानी डालें और मध्यम आंच पर तक तक पकाएं, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए।

4

चाशनी को तब तक पकाएं, जब तक कि ये उंगलियों के बीच एक तार जैसी बनने लगे।

5

अब आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और काजू पाउडर को इस चाशनी में धीरे-धीरे करके डालें और लगातार चलाते रहें।

6

इस मिश्रण को लगातार चलाते रहना जरूरी है, ताकि इसमें कोई गांठ न पड़े।

7

इस मिश्रण को तब तक पकाएं, जब तक कि ये कड़ाही न छोड़ने लगे और एक आटे के फॉर्म में न आ जाए।

8

जब ये कड़ाही छोड़ने लगे, तब इसमें एक चम्मच घी और इलायची पाउडर मिला दें और गैस बंद कर दें।

9

अब इस मिश्रण को एक बटर पेपर पर निकाल लें और इसे हल्का ठंडा होने दें।

10

जब ये हल्का गर्म रहे, तो इसे हल्के हाथों से मसलकर चिकना कर लें।

11

अब एक बटर पेपर पर काजू की डो को रखें और ऊपर से बटर पेपर से कवर करके बेल लें। अगर आप चाहें, तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं।

12

इसे रूम टेंपरेचर पर 15-20 मिनट के लिए सेट होने दें। इसके बाद चाकू की मदद से डायमंड के आकार में काट लें। काजू कतली बनकर तैयार है।

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