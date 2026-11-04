ना चाशनी बिगड़ने का डर, ना कोई झंझट; इस दिवाली घर पर इस रेसिपी से बनाएं एकदम बाजार जैसी 'काजू कतली'

1 सबसे पहले काजू को एक मिक्सी जार में रुक-रुककर पीस लें, ताकि काजू अपना तेल न छोड़े।

2 अब इस काजू पाउडर को एक छन्नी से छानकर एक प्लेट में रख लें।

3 इसके बाद एक कड़ाही में एक कप चीनी और आधा कप पानी डालें और मध्यम आंच पर तक तक पकाएं, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए।

4 चाशनी को तब तक पकाएं, जब तक कि ये उंगलियों के बीच एक तार जैसी बनने लगे।

5 अब आंच को बिल्कुल धीमा कर दें और काजू पाउडर को इस चाशनी में धीरे-धीरे करके डालें और लगातार चलाते रहें।

6 इस मिश्रण को लगातार चलाते रहना जरूरी है, ताकि इसमें कोई गांठ न पड़े।

7 इस मिश्रण को तब तक पकाएं, जब तक कि ये कड़ाही न छोड़ने लगे और एक आटे के फॉर्म में न आ जाए।

8 जब ये कड़ाही छोड़ने लगे, तब इसमें एक चम्मच घी और इलायची पाउडर मिला दें और गैस बंद कर दें।

9 अब इस मिश्रण को एक बटर पेपर पर निकाल लें और इसे हल्का ठंडा होने दें।

10 जब ये हल्का गर्म रहे, तो इसे हल्के हाथों से मसलकर चिकना कर लें।

11 अब एक बटर पेपर पर काजू की डो को रखें और ऊपर से बटर पेपर से कवर करके बेल लें। अगर आप चाहें, तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं।