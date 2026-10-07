बिना डीप फ्राई किए तवे पर बनाएं क्रिस्पी ब्रेड रोल्स, घर बैठे मिलेगा बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद

1 सबसे पहले एक बड़े बर्तन में उबले हुए आलू मैश कर लें और उसमें कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया अदरक, उबली मटर और हरा धनिया मिलाएं।

2 इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें और इनके छोटे-छोटे रोल बनाकर रख लें।

3 अब ब्रेड स्लाइस के किनारों को काटकर हटा दें और स्लाइस को पानी में हल्का-सा डुबाएं और बाहर निकाल लें।

4 ब्रेड को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर हल्का दबाएं, ताकि उसका पानी पूरी तरह निकल जाए।

5 अब ब्रेड के बीच में आलू का रोल रखें और ब्रेड को चारों तरफ से मोड़ते हुए आलू के रोल को अच्छी तरह से ढक दें।

6 ब्रेड के किनारे को बंद कर दें और एक नॉन स्टिक तवे को गर्म करके उस पर बटर लगाएं।

7 ब्रेड रोल को तवे पर रखें और मध्यम आंच पर रोल को दोनों तरफ से सेक लें।

8 ब्रेड रोल गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, तो तवे से उतार दें।