बिना डीप फ्राई किए तवे पर बनाएं क्रिस्पी ब्रेड रोल्स, घर बैठे मिलेगा बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद
बिना डीप फ्राई किए भी तवे पर ब्रेड रोल बना सकते हैं। ये रोल खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इनमें तेल का भी कम इस्तेमाल होता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम की चाय के साथ कुछ नमकीन खाना हो या बच्चों के टिफिन के लिए कुछ मजेदार बनाना हो, ब्रेड रोल दोनों ही मौकों के लिए बेस्ट है। आमतौर पर ब्रेड रोल को डीप फ्राई करके बनाया जाता है, जिसके कारण लोग इसे खाने से कतराते हैं, लेकिन आप इसे कम तेल में तवे पर भी बना सकते हैं।
जी हां, इस तरीके से ब्रेड रोल बनाने से न तो इसके स्वाद में कोई कमी आएगी और न ही तेल का बहुत इस्तेमाल बढ़ेगा। आइए जानें तवा ब्रेड रोल बनाने की एकदम आसान रेसिपी।