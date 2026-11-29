लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे घरों में जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है या कोई खास मौका आता है, तो सबसे पहले चावल की खीर ही याद आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में रखी साधारण-सी पीली मूंग दाल से इतनी स्वादिष्ट खीर बन सकती है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं?

जी हां, मूंग दाल की खीर का स्वाद चावल की खीर से बिल्कुल अलग और बेहद लाजवाब होता है। जब इसे देसी घी में धीमी आंच पर भूनकर गाढ़े दूध के साथ पकाया जाता है, तो इसका स्वाद बिल्कुल बाजार की रबड़ी जैसा लगता है। अच्छी बात यह है कि यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि मूंग दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और आसानी से पच जाती है।