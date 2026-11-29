चावल की जगह 'मूंग दाल' से बनाएं रबड़ी जैसी गाढ़ी खीर, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का करेगा दिल
चावल की खीर तो हम सभी ने सैकड़ों बार खाई है, लेकिन अगर आपने एक बार मूंग दाल की खीर का स्वाद चख लिया, तो यकीन मानिए पुरानी रेसिपी भूल जाएंगे।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे घरों में जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है या कोई खास मौका आता है, तो सबसे पहले चावल की खीर ही याद आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में रखी साधारण-सी पीली मूंग दाल से इतनी स्वादिष्ट खीर बन सकती है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं?
जी हां, मूंग दाल की खीर का स्वाद चावल की खीर से बिल्कुल अलग और बेहद लाजवाब होता है। जब इसे देसी घी में धीमी आंच पर भूनकर गाढ़े दूध के साथ पकाया जाता है, तो इसका स्वाद बिल्कुल बाजार की रबड़ी जैसा लगता है। अच्छी बात यह है कि यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि मूंग दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और आसानी से पच जाती है।
मिट्टी के बर्तन में ड्राई फ्रूट्स से सजी मूंग दाल की गाढ़ी खीर। (AI जनरेटेड तस्वीर)
मूंग दाल की खीर बनाने के लिए सामग्री
- पीली मूंग दाल: आधा कप (धुली हुई)
- फुल क्रीम दूध: 1 लीटर
- देसी घी: 2 से 3 बड़े चम्मच
- चीनी या गुड़: आधा कप (स्वादानुसार)
- बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स: काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश (आधा कप)
- इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच
- केसर के धागे: 8 से 10 (थोड़े से गुनगुने दूध में भीगे हुए)
मूंग दाल की खीर बनाने की विधि
- सबसे पहले मूंग दाल को पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उसकी सारी धूल निकल जाए। अब इसे एक साफ सूती कपड़े पर फैलाकर 5-10 मिनट के लिए हल्का सुखा लें। इसके बाद एक भारी तले की कड़ाही में 2 चम्मच देसी घी गरम करें और दाल को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। जब रसोई में घी और दाल की सोंधी खुशबू फैलने लगे, तो समझ जाइए कि दाल भुन चुकी है।
- भुनी हुई दाल में लगभग एक कप पानी डालें और ढककर नरम होने तक पकाएं। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में एक सीटी भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि दाल गल जाए, लेकिन उसका एकदम पेस्ट न बने, क्योंकि हल्का दानेदार टेक्सचर ही इस खीर की असली जान है।
- जब दाल पक जाए, तो कड़ाही में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दें। अब गैस की आंच धीमी कर दें और इसे लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक पकने दें। जैसे-जैसे दूध उबलेगा, कड़ाही के किनारों पर मलाई जमती जाएगी। उस मलाई को चम्मच से खुरचकर वापस खीर में मिलाते रहें, क्योंकि यही ट्रिक आपकी खीर को रबड़ी जैसा गाढ़ा बनाती है।
- एक छोटे पैन में एक चम्मच घी गरम करें और उसमें कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश को हल्का सुनहरा भून लें। अब इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को केसर वाले दूध और इलायची पाउडर के साथ खीर में मिला दें।
- आखिर में इसमें चीनी डालें और 4 से 5 मिनट तक और पकाएं ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अगर आप इसे और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गैस बंद करने के बाद जब खीर हल्की ठंडी हो जाए, तभी कद्दूकस किया हुआ गुड़ मिलाएं। गरम दूध में गुड़ डालने से खीर फट सकती है।
ऐसे मिलेगा परफेक्ट स्वाद
दाल को कभी भी तेज आंच पर न भूनें, वरना वह ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। धीमी आंच पर भुनी हुई दाल ही खीर को असली सोंधा स्वाद देती है। इसके अलावा, खीर को बहुत ज्यादा गाढ़ा होने से पहले ही गैस बंद कर दें, क्योंकि ठंडी होने पर मूंग दाल की खीर अपने आप और गाढ़ी हो जाती है।