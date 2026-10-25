शरद पूर्णिमा पर इस खास रेसिपी से तैयार करें रबड़ी जैसी मलाईदार खीर, कटोरी चाटते रह जाएंगे सब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने की बहुत पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की किरणों से सीधे अमृत बरसता है जो सेहत के लिए वरदान होता है।

हालांकि, क्या आपकी खीर हर बार एकदम गाढ़ी और स्वादिष्ट बन पाती है? अगर आप आज 25 अक्टूबर को मनाई जा रही शरद पूर्णिमा के दिन एकदम रबड़ी जैसी, मुंह में घुल जाने वाली मलाईदार खीर बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी खास आपके लिए है।

खीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री एक शानदार खीर के लिए आपको 1 लीटर फुल क्रीम दूध, चौथाई कप छोटे दाने वाले चावल, आधा कप चीनी, कुछ कटे हुए सूखे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता), आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से केसर के धागों (2-3 चम्मच गर्म दूध में भीगे हुए) की जरूरत होगी।

मलाईदार खीर बनाने की विधि सबसे पहले चावलों को अच्छी तरह धोकर करीब 20 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद गैस पर एक भारी तले वाला बर्तन रखें और उसमें फुल क्रीम दूध उबलने के लिए छोड़ दें। बर्तन हमेशा भारी तले का ही चुनें ताकि दूध नीचे से जले नहीं। जब दूध में पहला उबाल आ जाए, तो गैस को धीमा कर दें और भीगे हुए चावलों का पानी निकालकर उन्हें दूध में डाल दें।

अब शुरू होता है रबड़ी जैसी खीर बनाने का असली जादू। गैस की आंच को एकदम धीमा रखें और इसे धीरे-धीरे पकने दें। बीच-बीच में करछी की मदद से इसे चलाते रहें। जैसे-जैसे चावल दूध के साथ पकेंगे, दूध गाढ़ा होने लगेगा और बर्तन के किनारों पर मलाई जमने लगेगी। इस मलाई को खुरच कर वापस दूध में मिलाते जाएं, यही मलाई आपकी खीर को रबड़ी जैसा गाढ़ापन देगी।

जब चावल पूरी तरह से गल जाएं और दूध के साथ एकसार हो जाएं, तब इसमें केसर वाला दूध और बारीक कटे हुए मेवे डाल दें। केसर से खीर में एक बहुत ही सुंदर हल्का पीला रंग और शाही खुशबू आएगी। इसे 5 मिनट तक और पकने दें। इसके बाद इसमें स्वादानुसार चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। चीनी डालने के बाद खीर को बस 2-3 मिनट और पकाएं और गैस बंद कर दें, क्योंकि ठंडी होने के बाद खीर और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है।