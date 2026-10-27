बच्चे मांग रहे हैं बाहर का पिज्जा? तवे पर झटपट बनाएं ये हेल्दी 'सूजी पिज्जा', स्वाद ऐसा कि चाटते रह जाएंगे उंगलियां

सूजी का पिज्जा बनाने के लिए आपको ओवन की भी जरूरत नहीं, इसे आसानी से तवे पर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

2 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च

5 बड़े चम्मच कद्दूकस की हुई मोजरैला चीज

सूजी का पिज्जा बनाने के लिए एक कटोरे में सूजी और नमक डालें।

इसमें छाछ डालकर मिश्रण को अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो 1 चम्मच दही भी मिला सकते हैं।

इस मिश्रण में जरूरत अनुसार पानी डालकर कम से कम 15 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि सूजी फूल जाए।

इतनी देर में इन्स्टेन्ट पिज्जा सॉस तैयार कर लें, इसके लिए 1 छोटे कटोरे में टोमैटो सॉस, चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स मिला लें।

सभी सामग्री को अच्छे से मिला लें, इस तरह आपकी पिज्जा सॉस तैयार है।

फिर 15 मिनट बाद बैटर को चेक करें, ज्यादा गाढ़ा होने पर थोड़ा पानी और मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 ईनो फ्रूट सॉल्ट भी मिला दें।

इस बात का ध्यान रखें कि ईनो डालने के बाद बैटर को ज्यादा चलाना नहीं है।

तवा गैस पर रखें और उसपर 1 चम्मच तेल डालें।

इसके बाद 2 चम्मच बैटर डालकर समान रूप से फैला देना है। इसे ढककर 2 मिनट तक पक जाने दें।

बैटर को सावधानी से पलटते हुए उसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएं।

अब सभी सब्जियों को डालने के बाद ऊपर से मोजरैला चीज कद्दूकस करके डालें।

चीज डालने के बाद चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स छिड़क दें।