नवमी के भोग में शामिल करें तिल के लड्डू का प्रसाद, गुड़ और मेवों से मिनटों में करें तैयार

1 छोटा चम्मच कटे हुए काजू

1 छोटा चम्मच कटे हुए बादाम

प्रसाद के लिए तिल के लड्डू बनाने हैं तो सबसे पहले एक पैन में 1 कप तिल डालकर धीमी आंच पर कम से कम 5 मिनट तक भून लें।

इस बात का ध्यान रखें कि तिल ज्यादा नहीं भुनने हैं, क्योंकि इससे वो कड़वे हो सकते हैं।

फिर तिल भुन जाने के बाद उन्हें अलग बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें।

अब दूसरी तरफ पैन में लड्डुओं के लिए चाशनी बनाना शुरू करें। इसके लिए पैन में 1 कप पानी डालें और इसके साथ 1/2 कप गुड़ डालकर उसे पिघल जाने दें।

इसी दौरान पानी में इलायची पाउडर, कटे हुए काजू बादाम भी मिला देने है। मिश्रण को गाढ़ा हो जाने तक धीमी आंच पर पकाना है।

अब गैस बंद करके चाशनी को चेक करें, अगर उसमें एक तार बने तो समझें चाशनी तैयार है।

इस मिश्रण में तुरंत भुने हुए तिल डालकर जल्दी-जल्दी मिलाना शुरू करें।

ध्यान रहे कि यह प्रोसेस तेजी से करना है क्योंकि मिश्रण ठंडा होने के बाद जमने लगेगा।

मिश्रण एकदम हल्का गर्म हो तो लड्डू बांधना शुरू करें।

हाथों को चिकना करने के लिए घी लगाएं और अब थोड़ा-थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर इनके लड्डू बांध लें।