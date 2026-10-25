समोसा-टिक्की का गिल्ट छोड़िए! शाम की हल्की भूख मिटाने के लिए 5 मिनट में तैयार करें चटपटी मखाना चाट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम के वक्त हल्की भूख लगने पर अक्सर कुछ चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन सेहत की चिंता हमें रोक देती है।

ऐसे में, खट्टी-मीठी चटनी के साथ तैयार क्रिस्पी मखाना चाट आपके लिए एक बेहतरीन और हेल्दी विकल्प है। यह रेसिपी न केवल बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आती है, बल्कि इसे बाजार की अनहेल्दी चाट की जगह मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

स्वाद के साथ सेहत का खजाना तली हुई चाट के मुकाबले मखाना चाट एक बेहद पौष्टिक स्नैक है। फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर मखाना वजन कंट्रोल करने और पाचन को दुरुस्त रखने में काफी मददगार है। यह एक लो-कैलोरी स्नैक है जिसे डायबिटीज और दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है।