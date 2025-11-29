इस आसान रेसिपी से बनाएं ढाबा स्टाइल मेथी मटर मलाई, जो भी खाएगा; जरूर करेगा तारीफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेथी मटर मलाई का असली जादू इसकी ग्रेवी में छिपा है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए काजू और ताजी मलाई। सबसे पहले 8-10 भीगे हुए काजू को थोड़े से दूध या पानी के साथ पीसकर एकदम चिकना पेस्ट बना लें। यह ग्रेवी को रिच और गाढ़ा टेक्सचर देगा। फिर एक कड़ाही में घी/तेल गरम करें, जीरा डालें। इसमें बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद, तैयार काजू का पेस्ट इसमें मिलाएं और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं। आइए, विस्तार से जानते हैं इस रेसिपी के बारे में।

