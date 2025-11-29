Language
    इस आसान रेसिपी से बनाएं ढाबा स्टाइल मेथी मटर मलाई, जो भी खाएगा; जरूर करेगा तारीफ

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    मेथी मटर मलाई एक ऐसी सब्जी है जो सर्दियों में हर किसी को पसंद आती है। इसका क्रीमी स्वाद इसे बाकी सब सब्जियों से अलग बनाता है। क्या आपने कभी ढाबा स्टाइल में इसे ट्राई किया है? अगर नहीं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी आसान रेसिपी, जिसे जो भी खाएगा, तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा।

    Hero Image

    मेथी मटर मलाई बनाने के लिए आजमाएं ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेथी मटर मलाई का असली जादू इसकी ग्रेवी में छिपा है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए काजू और ताजी मलाई। सबसे पहले 8-10 भीगे हुए काजू को थोड़े से दूध या पानी के साथ पीसकर एकदम चिकना पेस्ट बना लें। यह ग्रेवी को रिच और गाढ़ा टेक्सचर देगा। फिर एक कड़ाही में घी/तेल गरम करें, जीरा डालें। इसमें बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद, तैयार काजू का पेस्ट इसमें मिलाएं और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं। आइए, विस्तार से जानते हैं इस रेसिपी के बारे में।

    methi malai matar ki sabji

    (Image Source: AI-Generated)

    मेथी की कड़वाहट को कहें अलविदा

    अक्सर लोग मेथी की हल्की कड़वाहट के कारण इस सब्जी को बनाना पसंद नहीं करते, लेकिन ढाबा स्टाइल में यह कड़वाहट आपको महसूस भी नहीं होगी। इसके लिए एक छोटी-सी ट्रिक है:

    • कटी हुई मेथी को ग्रेवी में डालने से पहले थोड़े से तेल या घी में 2-3 मिनट तक हल्का-सा भून लें। ऐसा करने से उसकी कड़वाहट निकल जाती है और सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है।
    • मेथी भूनकर अलग रख दें। अब काजू वाली ग्रेवी में हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला डालें। मसालों को 30 सेकंड तक भूनने के बाद इसमें थोड़ा-सा दूध और मलाई (क्रीम) डालकर धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं।

    लास्ट टच और परोसने का तरीका

    जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और तेल छोड़ने लगे, तब इसमें भुनी हुई मेथी और उबले हुए हरे मटर (फ्रोजन मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें उबालने की जरूरत नहीं) डाल दें। सब्जी को 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे स्वाद आपस में अच्छी तरह घुल-मिल जाएं। इस स्टेप पर, ढाबे जैसा रोगन लाने के लिए, आप एक चम्मच तेल में थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाकर सब्जी के ऊपर से डाल सकते हैं।

    बारीक कटा हरा धनिया डालकर गरमागरम मेथी मटर मलाई को नान, तंदूरी रोटी, पराठे या चावल के साथ परोसें। इसकी रिचनेस और स्वाद आपके मेहमानों को किसी भी रेस्टोरेंट या ढाबे से ज्यादा पसंद आएगा।

