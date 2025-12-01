वैज्ञानिकों ने खोजा स्किन को यंग रखने का 'नेचुरल फॉर्मूला', महंगे क्रीम-सीरम से कहीं ज्यादा असरदार

एएनआई, नई दिल्ली। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ महंगे सीरम, क्रीम और मास्क ही आपकी त्वचा को जवान रख सकते हैं, तो यह शोध आपकी सोच बदल सकता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में शरीर के भीतर मौजूद ऐसे नेचुरल मॉलिक्यूल की पहचान की है, जिनमें स्किन की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की अनोखी क्षमता है। यह खोज न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि आने वाले समय में एंटी-एजिंग इलाजों की दिशा भी बदल सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शोध में क्या मिला? यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रकाशित हुआ है, जिसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी द्वारा जारी किया गया है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने तीन खास एंजाइम की पहचान की- जिनमें से दो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन एंजाइम ने प्रयोगशाला में बनाए गए मानव त्वचा कोशिकाओं पर बेहद प्रभावशाली परिणाम दिखाए।

इन नेचुरल मॉलिक्यूल और एंजाइम की खासियत यह है कि वे हमारे ब्लड में मौजूद एक प्रकार के बैक्टीरिया से प्राप्त किए गए हैं। शुरुआती परीक्षणों में पाया गया कि ये मॉलिक्यूल त्वचा कोशिकाओं में होने वाली सूजन और क्षति को कम कर सकते हैं। यानी, उम्र बढ़ने से त्वचा में जो कमजोरी, ढीलापन या सूजन आती है, उसे ये नेचुरल एंजाइम और मॉलिक्यूल काफी हद तक रोक सकते हैं।

क्यों हैं एंजाइम इतने खास? शोधकर्ताओं ने पाया कि ये एंजाइम इंडोल मेटाबोलाइट्स नामक समूह से संबंधित हैं। यह समूह वैज्ञानिक दुनिया में पहले से ही एंटी-एजिंग, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल प्रभावों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन इस बार जो नए इंडोल एंजाइम खोजे गए हैं, उन्होंने उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रभाव दिखाए हैं।

आज तक वैज्ञानिकों को इस बात की बहुत कम समझ थी कि रक्त प्रवाह में घूमने वाले बैक्टीरिया से बने ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल और एंजाइम (मेटाबोलाइट्स) मानव स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करते हैं। यह शोध इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

भविष्य की त्वचा चिकित्सा के लिए उम्मीद इन शुरुआती परिणामों ने त्वचा विज्ञान और एंटी-एजिंग शोध में एक नई रोशनी जलाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये इंडोल मेटाबोलाइट्स और नए एंजाइम ऐसे उपचार विकसित करने की नींव बन सकते हैं, जो उम्र बढ़ने के प्रभावों को कम कर सकें।