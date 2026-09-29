पेरिस इवेंट में ऐश्वर्या के ड्रामैटिक लुक और केंडल के एंजेल ऑफ द नाइट अंदाज ने खींचा सबका ध्यान, देखें तस्वीरें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पेरिस फैशन वीक में सोमवार को सितारों का मेला लगा, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ सुपरमॉडल केंडल जेनर, सिमोन एशली, वायोला डेविस, जेन फॉन्डा और सेलिन डियोन ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा।

अपने खूबसूरत लुक्स से इन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एफिल टावर के पास आयोजित इस इवेंट के रैंप शो में ऐश्वर्या और केंडल के लुक्स की सभी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आइए देखें इन दोनों के लुक्स में ऐसा क्या खास था।

ऐश्वर्या राय का रॉयल लुक पेरिस में आयोजित इस इवेंट के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन पर जब रैंप पर उतरीं, तो उनसे निगाहें हटाना मुश्किल हो गया। इस खास मौके पर उन्होंने डिजाइनर यारा शूमेकर के फॉल 2026-27 कुटूर कलेक्शन से एक ड्रामैटिक टू-पीस वेलवेट गाउन पहना था।

ये गाउन रिच वेलवेट और स्कल्पचरल पोर्शन्स का शानदार मेल था, जिसके साथ शामिल केप इसे ड्रामैटिक और रॉयल लुक दे रहा था। इस वेलवेट गाउन में थ्री-डी फ्रिज एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो इसकी बनावट को काफी अलग लुक दे रही थी। साथ ही, अटैच एक लंबे और क्रिस्टल-एम्बेलिश्ड केप ने ऐश्वर्या के लुक को और भी शानदार बना दिया।

रैंप वॉक के समय लाइट्स इस खूबसूरत गाउन के क्रिस्टल्स से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जिससे गाउन के डार्क लुक को एक शाइन मिल रही थी। इसके साथ ऐश्वर्या ने एक खूबसूरत टियारा और बोल्ड रेड लिपस्टिक कैरी किया, जो उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। अपने बालों के लिए भी ऐश्वर्या ने काफी बोल्ड कलर चुना, जो उनके लुक को सभी से अलग बना रहा था।

(Picture Courtesy: X) केन्डल जेनर का एंजेल ऑफ द नाइट अंदाज सुपरमॉडल केंडल जेनर भी इस रैंप वॉक पर किसी से कम नहीं लग रही थीं। इस बार वो शो स्टॉपर की तरह नहीं, बल्कि शो को लीड करते हुए रैंप पर उतरीं। केंडल का अंदाज एंजेल ऑफ द नाइट जैसा लग रहा था। उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक नेकेड ड्रेस पहनी थी, जो ऊपर से बॉडी हगिंग थी और नीचे जमीन पर पहुंचते हुए फ्लो कर रही थी।