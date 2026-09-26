पश्चिम सिंहभूम में भारी बारिश का अलर्ट, 26 सितंबर को जिले के सभी स्कूल बंद, DC ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को कक्षा 12 तक संचालित सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। इसमें सरकारी, निजी समेत सभी कोटि के विद्यालय शामिल हैं।

जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 सितंबर को भीषण/लगातार भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा और जनहित में विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।