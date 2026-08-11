सारंडा, कोल्हान व पोड़ाहाट के जंगल हुए माओवाद मुक्त: 10 लाख के इनामी सालुका कायम समेत 4 ने डाले हथियार
पश्चिम सिंहभूम जिला पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, जहां 10 लाख के इनामी सालुका कायम सहित चार माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ...और पढ़ें
HighLights
पश्चिम सिंहभूम जिला पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित।
10 लाख के इनामी सालुका कायम सहित चार माओवादियों का आत्मसमर्पण।
ऑपरेशन नवजीवन-III की सफलता, भारी हथियार बरामद।
10 लाख के इनामी सालुका कायम समेत 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर
आत्मसमर्पण कार्यक्रम में कोल्हान क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा सीआरपीएफ रेंज (चाईबासा) के डीआईजी के समक्ष चार प्रमुख माओवादी दस्तों के सदस्यों ने अपने अत्याधुनिक हथियार और गोलियां सौंपकर मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में शामिल हैं:
- सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर उर्फ विक्रम (जोनल कमेटी सदस्य): ₹10 लाख का इनामी नक्सली नेता। इसके खिलाफ चाईबासा में 90 और सरायकेला में 6, कुल 96 संगीन मामले दर्ज हैं।
- कोदोमुनी कोड़ा उर्फ कोदम मुन्नी कोड़ा: चाईबासा में 7 मामलों में नामजद।
- पिंकी पूर्ति उर्फ सुकांती पूर्ति: चाईबासा में 13 मामलों में आरोपी।
- अनिता तामसोय उर्फ अनिता कायम: चाईबासा में 12 और सरायकेला में 1, कुल 13 मामलों में नामजद।
AK-47, इंसास और 2,276 राउंड कारतूस बरामद
सुरक्षा बलों के समक्ष सरेंडर करते वक्त नक्सलियों ने भारी मात्रा में आधुनिक हथियार, मैगजीन और कारतूस सौंपे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:
- सालुका कायम से: एक एके-47 (AK-47) राइफल, 2 मैगजीन और 843 राउंड कारतूस।
- कोदोमुनीकोड़ासे: एक वायरलेस सेट और 697 राउंड कारतूस।
- पिंकी पूर्ति से: एक वायरलेस सेट और 639 राउंड कारतूस।
- अनिता तामसोयसे: एक इंसास (INSAS) राइफल, 5 मैगजीन और 97 राउंड कारतूस।
ऑपरेशन नवजीवन की हैट्रिक: अब तक 49 नक्सलियों का सरेंडर
कोल्हान और सारंडा के दुर्गम इलाकों में माओवादियों का सफाया करने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशननवजीवन' का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद सफल रहा है:
- ऑपरेशन नवजीवन-I (21 मई 2026): 25 नक्सल कमाण्डरों और सदस्यों ने 16 हथियारों एवं 3,082 गोलियों के साथ सरेंडर किया।
- ऑपरेशन नवजीवन-II (28 जुलाई 2026): 14 नक्सलियों ने 10 हथियारों और 1,412 गोलियों के साथ हथियार डाले।
- ऑपरेशन नवजीवन-III (वर्तमान): 4 प्रमुख नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
सामुदायिक पुलिसिंग और सरकारी नीतियों का दिखा असर
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