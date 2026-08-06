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    कुकड़ू हाट हत्याकांड का आरोपी नक्सली सागर गिरफ्तार, 15 लाख के इनामी मदन समेत 3 दबोचे गए

    By Dilip Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 08:35 PM (IST)

    सरायकेला-खरसावां पुलिस ने 2019 के कुकड़ू हाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी 5 लाख के इनामी नक्सली सागर सिंह उर्फ रवि सरदार को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

    कुकड़ू साप्ताहिक हाट में दिनदहाड़े पांच पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की गई थी।

    कुकड़ू साप्ताहिक हाट में दिनदहाड़े पांच पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की गई थी।

    HighLights

    1. कुल 22 लाख के तीन इनामी नक्सली दबोचे गए।

    2. 2019 में पांच पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था।

    अरुण कुमार माझी, मिलन चौक (ईचागढ़)। कुकड़ू साप्ताहिक हाट में दिनदहाड़े पांच पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। 
     
    सरायकेला-खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) मनोज कुमार स्वर्गियारी ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि गिरफ्तार कुख्यात 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली सागर सिंह उर्फ रवि सरदार 2019 के कुकड़ू हाट हत्याकांड में मुख्य रूप से शामिल था।


    प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ चलाए गए एक संयुक्त अभियान में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, जेजेए और एसएसबी के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल तीन हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।

    22 लाख रुपये के इनामी नक्सली गिरफ्तार 

    पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष सर्च ऑपरेशन में गिरफ्तार नक्सलियों में शामिल हैं:

    •     मदन महतो: ₹15 लाख का इनामी नक्सली
    •     सागर सिंह उर्फ रवि सरदार: ₹5 लाख का इनामी नक्सली
    •     मीणा पहाड़िया: ₹2 लाख की इनामी नक्सली

    सुरक्षा बलों ने इनके पास से कई आधुनिक हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है।

    महाराज प्रमाणिक दस्ते के साथ दिया था घटना को अंजाम 

    एसपी मनोज कुमार स्वर्गियारी के अनुसार, सागर सिंह वर्ष 2019 में कुकड़ू हाट में हुए पुलिसकर्मियों के हत्याकांड की योजना बनाने से लेकर उसे अंजाम देने तक कुख्यात महाराज प्रमाणिक दस्ते के साथ सक्रिय रूप से शामिल था।

    उल्लेखनीय है कि 14 जून 2019 को तिरुलडीह थाना क्षेत्र के कुकड़ू साप्ताहिक हाट में नक्सलियों ने भीड़ का फायदा उठाकर गुरिल्ला हमला किया था। 
     
    इस हमले में चाकू और गोलियों से हमला कर पांच पुलिसकर्मियों ASI गोवर्धन पासवान, ASI मनोधन हांसदा, कांस्टेबल डिब्रू पूर्ति, धनेश्वर महतो और युधिष्ठिर मलुआ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

    इस घटना के मुख्य आरोपी सागर सरदार समेत तीन इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी को सुरक्षा बल और जिला पुलिस एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।

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