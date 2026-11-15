एनएच पर काल बना ट्रेलर: चाईबासा में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत, गांव में छाया मातम

जैंतगढ़ (पश्चिमी सिंहभूम)। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैंतगढ़ और छनपदा गांव के बीच रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

मृतकों की पहचान चक्रधरपुर के पास केरा पंचायत अंतर्गत तिलोपदा गांव निवासी लखन गागराई (50 वर्ष) और उनके पुत्र राजा गागराई (22 वर्ष) के रूप में हुई है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई सांसें प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार को पिता-पुत्र बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से जा रहे थे। इसी दौरान जैंतगढ़-छनपदा मार्ग पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जगन्नाथपुर थाना प्रभारी टिंकू कुमार दास और सहायक अवर निरीक्षक ईसारूल हक पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।