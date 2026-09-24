झारखंड के मनोहरपुर में हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम भाई-बहन की मौत

संवाद सूत्र, मनोहरपुर। आनंदपुर थाना क्षेत्र के बागचट्टा से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है। बाघचट्टा निवासी अगस्तीन टुडू के दो मासूम बच्चों की पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई।

इस दुखद हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार, अगस्तीन टुडू के दो मासूम बच्चे 7 वर्षीय गुलशन टुडू और 3 वर्षीय एंजेल टुडू दोनों बच्चे स्कूल से घर लौटने के बाद खेल रहे थे।

पर काफी देर बाद भी बच्चे घर नही लोटे तो शाम को परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद घर से कुछ दूरी पर अमरूद के पेड़ के नीचे पानी भरे गड्ढे में दोनों के डूबे होने की जानकारी मिली।