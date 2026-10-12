पश्चिमी सिंहभूम में तेज रफ्तार बोलेरो खेत में घुसी, 2 बार पलटकर हुई क्षतिग्रस्त; 3 लोग घायल

संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। पश्चिम सिंहभूम जिला के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत बांकधर गांव के समीप रविवार की शाम करीब 7 बजे तेज रफ्तार बोलेरो सड़क से अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट धान के खेत में जा घुसी। वाहन दो बार पलटने के बाद खेत में सीधी खड़ी हो गई।

हादसे में वाहन का अगला व उपरी हिस्सा पुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार वाहन में सवार तीन लोगों को हल्की चोंटे आई थी, जिन्हें उनके करीबियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगांव ले गए। सुचना मिलने पर कुमारडुंगी पुलिस प्रशासन घटनास्थल पहुंची।

दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले देर रात खेत से बाहर निकाला। वाहन संख्या ओआर 05 एयू 6357 में पीछे की सीटें पुरी तरह गायब मिली है। पुलिस प्रशासन के अनुसार ऐसे वाहनों का इस्तेमाल बकरी, बैल व लकड़ी चोरी करने में किया जाता है। हालांकि इस घटना में वाहन का उपयोग चोरी करने इरादे से किया गया है या नहीं इसकी अभी पुलिस जांच चल रही है।

थाना प्रभारी सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दुर्घटनाग्रस्त वाहन मझगांव के होने का पता चला है। वाहन मालिक के बारे में अब-तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। गाड़ी में सवार तीन लोगों की स्थिति अभी ठीक है।

बांकधर गांव के ग्रामीणों से सुचना मिलने पर घटनास्थल में पुलिस पहुंची थी। बांकधर गांव के मुंडा राजु पिंगुवा ने बताया कि घटना के वक्त बोलेरो गाड़ी काफी तेज रफ्तार से अंधारी से ओडिशा की ओर जा रही थी। इसी दौरान प्राथमिक विद्यालय बांकधर पहुंचने से पहले ही चालक ने नियंत्रण खो दिया। जिसके बाद बोलेरो धान के खेत में जा घुसी। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज होने के कारण वह लगभग 60 फुट खेत के अंदर जा घुसी एवं दो बार पलट खाकर खड़ी हो गई।