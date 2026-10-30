पश्चिमी सिंहभूम: सारंडा के जंगल में कोयना नदी किनारे मिले 2 लैंडमाइंस, सुरक्षाबलों ने किए डिफ्यूज

संवाद सूत्र, मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम)। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा क्षेत्र के छोटानागरा थाना क्षेत्र के बहदा गांव के पास कोयना नदी किनारे सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व में नक्सलियों द्वारा लगाया गया लैंडमाइंस को सुरक्षाबलों ने खोज निकाला।

घटनास्थल से दो शक्तिशाली आईईडी (लैंडमाइंस) बरामद कर लिया जो जमीन में छिपाकर रखे गए थे । विस्फोटक को सारंडा क्षेत्र में तकीनात सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किया गया। दोनों आईईडी को सुरक्षित निष्क्रिय किए गए ।