चाईबासा बार एसोसिएशन चुनाव में रामेश्वर प्रसाद की हैट्रिक, तीसरी बार बने अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा बार एसोसिएशन के चुनाव में रामेश्वर प्रसाद ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

शुक्रवार को बार भवन में हुए चुनाव में 325 पंजीकृत मतदाताओं में से 303 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

अध्यक्ष समेत 16 पदों के लिए 49 प्रत्याशी मैदान में थे। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में उत्साह छा गया। अबीर-गुलाल लगाकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया।

अध्यक्ष पद के चुनाव में रामेश्वर प्रसाद को 139 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अंकुर कुमार चौधरी को 129 वोट प्राप्त हुए। अशोक कुमार सिंहदेव को 34 वोट मिले।

इस तरह रामेश्वर प्रसाद ने 10 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाने से उनकी जीत चुनाव का प्रमुख आकर्षण रही। महासचिव पद पर सत्यव्रत ज्योतिषी ने 157 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।

वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर दुर्योधन गोप 203 वोट प्राप्त कर विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर कैशर परवेज को सर्वाधिक 90 वोट मिले। संयुक्त सचिव (प्रशासन) पद पर राकेश पांडेय 79 वोटों के साथ आगे रहे, जबकि संयुक्त सचिव (लाइब्रेरी) पद पर विशाल कुमार शर्मा को 72 वोट मिले।