ट्रेन मैनेजरों के रिफ्रेशर कोर्स में रेलवे बोर्ड ने किया बदलाव, अब पास-फेल की जगह मिलेगी ग्रेडिंग

रूपेश कुमार विक्की, चक्रधरपुर। रेलवे में ट्रेन मैनेजरों (गार्ड) के रिफ्रेशर प्रशिक्षण के मूल्यांकन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। काकोदकर समिति की सिफारिशों के आधार पर अब कोर्स के बाद ट्रेडिशनल पास या फेल सिस्टम व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

इसकी जगह अब अंकों के आधार पर पारदर्शी ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है। रेलवे बोर्ड की उपनिदेशक अवस्थापना एवं प्रशिक्षण नीलम शर्मा की ओर से 13 अक्टूबर को जारी आदेश तत्काली प्रभाव से सभी रेलवे जोन में लागू होगा।

जारी आदेश के मुताबिक, नई मूल्यांकन प्रणाली के तहत ट्रेन मैनेजरों को उनके प्रदर्शन के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को ग्रेड ए, 60 से 80 अंक से कम प्राप्त करने वालों को ग्रेड बी और 60 अंक से कम प्राप्त करने वालों को ग्रेड सी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण में सुधार, कमियों की पहचान और रेल परिचालन में सुरक्षा मजबूत करना है।

ग्रेड बी और सी वालों के लिए अलग व्यवस्था: रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि ग्रेड बी प्राप्त करने वाले ट्रेन मैनेजरों को लॉबी प्रभारी, स्टेशन प्रबंधक अथवा संबंधित पर्यवेक्षक नियमित रूप से परामर्श देंगे। इस काउंसलिंग का रिकॉर्ड लॉबी स्तर पर रखा जाएगा तथा इसकी समेकित रिपोर्ट समय-समय पर मंडल कार्यालय को भेजी जाएगी।