चाईबासा: हथकड़ी और रस्सी समेत किरीबुरू थाने से भागा आरोपी 72 घंटे में गिरफ्तार, टूटी हथकड़ी बरामद

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू थाना से हथकड़ी और रस्सी लगे हालत में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए 19 वर्षीय अफताब खान उर्फ टेंटर को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किरीबुरू थाना क्षेत्र के मेन मार्केट निवासी जमीर हुसैन का पुत्र है।

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को अफताब को किरीबुरू थाना कांड संख्या 15/26 में पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी और रस्सी लगे अवस्था में थाना से फरार हो गया। घटना को लेकर किरीबुरू थाना कांड संख्या 16/26 दर्ज किया गया।