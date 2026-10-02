हावड़ा-मुंबई रूट पर पटरियों पर आया 11 हाथियों का झुंड, डेढ़ घंटे थमे रहे आजाद हिंद सहित कई ट्रेनों के पहिए

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत बंडामुंडा ए कैबिन से बिसरा स्टेशन के बीच अप, डाउन और थर्ड रेल लाइन के आसपास हाथियों के झुंड के विचरण करने की सूचना पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया।

सुरक्षा की दृष्टि से रेल प्रशासन ने हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर करीब डेढ घंटे तक ट्रेनों का परिचालन रोक दिया, जिससे कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंसी रहीं। हाथियों के कारण परिचालन बंद रहने से लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। तड़के 1:20 बजे मिली हाथियों की सूचना रेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की अहले सुबह लगभग 01:20 बजे सूचना मिली कि बंडामुंडा स्टेशन के ए कैबिन से बिसरा स्टेशन के बीच अप, डाउन और थर्ड रेल लाइन के पास 11 जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है।

हाथियों की संख्या और उनकी पटरियों से निकटता को देखते हुए रेलवे ने तत्काल प्रभाव से ट्रेनों के पहिए 01:25 बजे से रोक दिए । यह अवरोध अहले सुबह 02:57 बजे तक जारी रहा। जब हाथियों का झुंड सुरक्षित रूप से रेल लाइन से दूर चला गया, तब जाकर परिचालन पुनः बहाल किया गया।