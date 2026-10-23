चक्रधरपुर में तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया अटकी, तीसरी बार टली ग्रामसभा; बैरंग लौटे रेल अधिकारी

संवाद सूत्र, नोवामुंडी (पश्चिमी सिंहभूम)। चक्रधरपुर रेल मंडल के डांगोवापोसी रेलवे उपखंड से जुरूली स्टेशन तक करीब 42 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया में रैयतों की सहमति लेने के लिए शुक्रवार को महुदी स्टेशन बस्ती में आयोजित ग्रामसभा स्थगित कर दी गई।

रैयतों की अनुपस्थिति के कारण रेलवे अधिकारियों को बिना बैठक किए लौटना पड़ा। निर्धारित स्थल पर करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बाद टाटानगर के इंजीनियरिंग विभाग से पहुंची चार सदस्यीय टीम जमशेदपुर लौट गई। नोवामुंडी अंचल कार्यालय से पहुंचे अंचल निरीक्षक पंकज कुमार चंद्रा और राजस्व कर्मचारी शेखर हेंब्रम ने ग्रामसभा स्थगित होने की घोषणा की। साथ ही अगली ग्रामसभा के लिए 28 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई। यह बैठक महुदी पंचायत के शालीकुटी गांव में आयोजित होगी। मुआवजे पर रैयतों से होनी थी चर्चा अंचल निरीक्षक पंकज कुमार चंद्रा ने बताया कि डांगोवापोसी सेक्शन से जुरूली स्टेशन तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इसके लिए चिह्नित जमीन के मालिकों से सहमति लेने और मुआवजे समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से ग्रामसभा बुलाई गई थी। महुदी गांव के ग्रामीण मुंडा अजय लागुरी की अध्यक्षता में बैठक होनी थी। उन्होंने बताया कि नोवामुंडी अंचल कार्यालय को महुदी पंचायत के प्लॉट संख्या 4973 और 4971 से संबंधित जमीन पर अतिक्रमण के दायरे में आने वाले दो रैयतों के नाम मिले हैं।