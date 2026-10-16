चक्रधरपुर रेल मंडल में हादसा: पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा, अप लाइन ठप; डाउन लाइन से गुजरीं यात्री ट्रेनें

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले जरूली स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। इस दुर्घटना के कारण मुख्य रेल मार्ग की अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया।

हादसे में रेलवे के ओवरहेड और सिग्नल विभाग से जुड़े उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, दुर्घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 से एक बजे के बीच हुई। चलती मालगाड़ी का एक डिब्बा अचानक अप मैन लाइन के किलोमीटर संख्या 406/33 पर पटरी से उतर गया, जिससे रेल परिचालन व्यवस्था प्रभावित हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की ओर से दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी को हटाने और प्रभावित रेल लाइन को दुरुस्त करने के लिए राहत ट्रेन मौके पर भेजी गई।

रेलवे कर्मचारियों ने प्रभावित रेल खंड को सामान्य करने की दिशा में काम शुरू किया। हादसे के बाद अप लाइन पर परिचालन बाधित होने के कारण कई यात्री ट्रेनों को डाउन लाइन से गुजारना पड़ा। इससे रेल परिचालन पर अतिरिक्त दबाव बना और यात्री ट्रेनों के परिचालन में परेशानी का सामना करना पड़ा।