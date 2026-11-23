संसू, नोवामुंडी (पश्चिमी सिंहभूम)। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया के डांगोवापोसी आगमन पर पदापहाड़, सारबिल और हुटूसुड गांव के रैयतों को मुलाकात के लिए करीब पांच घंटे तक इंतजार करना पड़ा।





डांगोवापोसी से जुरूली स्टेशन तक तीसरी और चौथी रेल लाइन के विस्तारीकरण से जुड़े विषयों को लेकर रैयतों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार सुबह 10 बजे ही डांगोवापोसी रेलवे स्टेशन पहुंच गया था।

अधिकारियों के देवझर व जामकुंडिया स्टेशनों का निरीक्षण कर दोपहर 12:30 बजे डांगोवापोसी पहुंचने और विभागीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ग्रामीणों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

दोपहर करीब तीन बजे निरीक्षण से लौटने के क्रम में पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा और झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिंकु ने प्लेटफॉर्म पर जीएम व डीआरएम से भेंट की।

इस दौरान पूर्व विधायक ने मालुका और डांगोवापोसी स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग रखी। उन्होंने बड़ाजामदा में रेलवे ओवरब्रिज तथा हुटूसुड व पदापहाड़ में अंडरब्रिज निर्माण की आवश्यकता भी बताई।

साथ ही वर्ष 2010-11 में पदापहाड़ से बांसपानी के बीच दोहरी रेल लाइन के लिए अधिग्रहित 16 डिसमिल जमीन के एवज में रामाय बालमुचू को अब तक नौकरी नहीं मिलने का मामला उठाया।

बताया गया कि अधिग्रहण के समय रामाय नाबालिग थे और अब 26 वर्ष के हो चुके हैं। सन्नी सिंकु ने क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा स्टेशन के पास स्थित बाजारों के सौंदर्यीकरण की मांग की।

उन्होंने रैयतों के पांच घंटे तक इंतजार करने पर असंतोष भी जताया। पूर्व विधायक के अनुसार, महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने कहा कि रैयतों के आने की पूर्व सूचना नहीं थी और विभागीय लापरवाही से इंतजार करना पड़ा।

उन्होंने आगे से पहले मोबाइल पर संपर्क करने की बात कहते हुए सौंपे गए आवेदनों पर विचार करने का आश्वासन दिया।