संवाद सूत्र, मनोहरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत सारंडा क्षेत्र के जराईकेला थाना क्षेत्र स्थित तिरिलपोसी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

यहां गगराई टोला में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें पत्नी ने कथित तौर पर लोहे के रॉड से हमला कर अपने पति की हत्या कर दी।

इस घटना के बाद देखते ही देखते एक परिवार उजड़ गया और पूरे गांव व आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना बीते शनिवार की दोपहर करीब एक बजे की है। उस समय सुमा गुड़िया और उनकी पत्नी बालेमा गुड़िया अपने घर में बैठकर खाना खा रहे थे।

इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह विवाद धीरे-धीरे उग्र होता चला गया।

इसी बीच गुस्से और आवेश में आकर बालेमा गुड़िया ने घर में रखे लोहे के रॉड से पति सुमा गुड़िया के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया।

लोहे के रॉड का वार इतना गंभीर था कि सुमा गुड़िया लहूलुहान होकर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

एक मामूली घरेलू विवाद के इस तरह जानलेवा वारदात में तब्दील हो जाने से ग्रामीणों में दहशत और हैरानी का माहौल है।

घटना की सूचना मिलते ही शनिवार देर शाम जराईकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की।

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।