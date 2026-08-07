पश्चिमी सिंहभूम के गाड़ा हाटिंग में पानी का संकट गहराया, 300 परिवारों को सिर्फ 2 घंटे मिल रहा पानी

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के किरीबुरू थाना क्षेत्र की गाड़ा हाटिंग बस्ती में इन दिनों पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है।

करीब 300 परिवारों की आबादी वाली इस बस्ती में पेयजल आपूर्ति के लिए सेल प्रबंधन की ओर से केवल एक पाइपलाइन की व्यवस्था है।

इसी पाइपलाइन से प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मात्र दो घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है, जिससे सभी परिवारों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है।

जलापूर्ति शुरू होते ही पाइपलाइन के पास पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतार लग जाती है। सीमित समय में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने के कारण कई परिवारों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं को घरेलू जरूरतों के लिए पानी संग्रह करने में काफी कठिनाई होती है।