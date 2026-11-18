जासं, चक्रधरपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत बृन्दामल स्टेशन पर फ्लाईओवर लाइन की कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहेगा।

इस तकनीकी कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशनों से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनों को रद करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस समेत कुल छह ट्रेनें 21 से 26 दिसंबर के बीच अलग-अलग तिथियों में रद रहेंगी।

दैनिक यात्रियों को हो सकती है परेशानी

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ट्रेनों के रद रहने से झारखंड और ओडिशा के बीच सफर करने वाले नियमित और दैनिक यात्रियों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस (NTES) ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें।

रद रहने वाली ट्रेनों का पूरा विवरण:

ट्रेन संख्या ट्रेन का नाम रद्द रहने की तिथि